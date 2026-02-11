Brnabić za loš rezultat Srbije krivi suparnika: "Opet je ispala glupa, svatko čiji je IQ viši od sobne temperature..."

Nakon što je objavljeno da je Srbija prema indeksu percepcije korupcije za 2025. godinu zauzela 116. mjesto među ukupno 182 zemlje i teritorija u svijetu, što je njezin najlošiji plasman u posljednja dva desetljeća, Dušan Nikezić, potpredsjednik Stranke slobode i pravde, napisao je da je zbog toga Aleksandar Vučić zaslužio jedino odlikovanje za najkorumpiranijeg političara u Europi.

Na te je riječi reagirala predsjednica srpskog parlamenta Ana Brnabić i za pad Srbije na toj ljestvici optužila Dragana Đilasa, predsjednika Stranke slobode i pravde.

Naime, Srbija je na ovogodišnjoj ljestvici globalne organizacije Transparency International, na skali od nula do 100, ostvarila 33 boda, što je za dva boda manje nego prethodne godine te je ujedno i najlošiji plasman od 2004. godine.

Ocjena Srbije je devet bodova ispod globalnog prosjeka, a 29 bodova niža od prosjeka Europske unije. Srbija je tako prvi put iza Bosne i Hercegovine (34), a u cijeloj Europi iza nje su samo Bjelorusija (31), Turska (31) i Rusija (22).

"Vučić je zaslužio jedino odlikovanje za najkorumpiranijeg političara u Europi, budući da je Srbija u 10 godina pala za 44 mjesta na globalnoj ljestvici percepcije korupcije", napisao je Nikezić, aludirajući na nedavno odlikovanje Vučića Ordenom novomučenika bihaćko-petrovačkih.

Na njegove se riječi oglasila Ana Brnabić i napisala: "Taj orden je otišao Đilasu."

Taj orden je otišao Ðilasu. https://t.co/heMaEMHqQB — Ana Brnabic (@anabrnabic) February 10, 2026

O svemu se oglasio i Đilas.

"Ana Brnabić opet ispala glupa. Ocjena razine korupcije u Srbiji za 2012. godinu, posljednju godinu 'kad je Đilas bio na vlasti', bila je 42. Srbija je tada zauzimala 72. mjesto na ljestvici na kojoj su 182 zemlje. Ocjena razine korupcije za 2025. godinu je za petinu slabija i sada zauzimamo 116. mjesto u svijetu. Svatko čiji je IQ viši od sobne temperature shvaća da smo prema ocjeni Transparency Int. danas daleko korumpiranija zemlja nego što smo bili prije 13 godina", napisao je.