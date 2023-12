Predstavnici EU-a u Srbiji optužili vlast da je namještala izbore, Brnabić odgovorila: "Žele destabilizirati zemlju"

Brzo nakon što je slovački zastupnik u Europskom parlamentu Vladimír Bilčík rekao je da su izbori u Srbiji prošli glatko oglasio se izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju Stefan Schennach te poručio da demokracija ne počiva na lijepim riječima, već na istini, a istina je daleko drugačija.

Rekao je da je istina u Srbiji pomalo šokantna, da izbori nisu bili pošteni, da se manipuliralo glasovima i da je sve to problem zemlje koja želi ići demokratskim putem. Dodao je da je prilikom prebrojavanja glasova vidio da ima glasačkih listića koji su rađeni u fotokopirnoj mašini i na kojima je bio pečat. Također, nije jedini koji je vrlo kritično ocijenio izbore u Srbiji.

"Promatrao sam mnoge izbore, ali ovi u Srbiji bili su daleko od bilo kakvih europskih standarda", rekao je za N1 Andreas Schieder, član misije Europskog parlamenta koja je promatrala izbore u Srbiji, prenosi Nova.rs.

On smatra da bi bilo potrebno provesti međunarodnu istragu ili barem ponoviti izbore u Beogradu, ali pod novim uvjetima.

"Opet smo vidjeli fantomske listiće, čuli smo da je 50.000 ljudi dovedeno u Beograd, vidjeli smo fotografije na društvenim mrežama, ljudi su slikali glasačke listiće, imali smo svjedočanstva o kupovini glasova”, istaknuo je.

Premijerka Srbije Ana Brnabić optužila je danas kritičare lažu i da svojim izjavama destabiliziraju Srbiju. "Bili su promatrači koji su predvodili izaslanstva Europskog parlamenta i promatračku misiju Vijeća Europe. Ono što su radili nakon toga, sva njihova gostovanja u medijima, protivno je etičkom kodeksu međunarodnih promatrača", rekla je Brnabić. na TV Pink.

My reaction to the ridiculous attacks and disinformation of Serbian PM Brnabic towards me: if there would be free media in Serbia and the authorities would prevent irregularities and allow equal conditions for participants in the elections, we would not have to even discuss these… https://t.co/YMHPqNCWUQ