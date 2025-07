"Osam je dana prošlo otkako je u glavnom gradu jedne države članice Europske unije, a to je Zagreb i naša susjedna Hrvatska, održan najveći fašistički skup u posljednjih 80 godina. 500.000 ljudi, netko kaže i manje, u zemlji koja ima oko 3,5 milijuna stanovnika vikalo 'Za dom spremni', a čitava Europa se i dan-danas pravi da nije čula", kazala je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Ustvrdila je i da je nedopustivo to što nitko iz bivše srpske vlasti nije pisao Europi i Europskom parlamentu o događanjima na Thompsonovu koncertu.



"Nitko od naših iz bivše vlasti nije napisao pismo sestrinskim strankama od Europskih zelenih do Europskih socijaldemokrata da kažu - molimo vas, izjasnite se, ne može tako proći. Kad dođe do srpskih žrtava, ma baš ih briga", požalila se, između ostalog, Brnabić na Pink televiziji.