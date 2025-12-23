Britanski slučaj Pelicot: Muškarac optužen da je 13 godina drogirao i silovao suprugu, dovodio i druge muškarce

Muškarac iz Swindona u Velikoj Britaniji optužen je za čak 56 seksualnih kaznenih djela protiv svoje bivše supruge, a uz njega za napade na istu ženu optuženo je još pet muškaraca. Svih šest optuženika trebalo bi se u utorak pojaviti pred sudom.

Slučaj podsjeća na onaj Dominiquea Pelicota u Francuskoj, a nedavno je i u Njemačkoj Fernando P., 61-godišnji školski domar, proglašen krivim za dugogodišnje drogiranje i silovanje svoje supruge, koja je bila bez svijesti, te dijeljenje videozapisa svojih zločina na internetu.

Philipa Younga (49), bivšeg supruga žrtve, tereti se za niz teških kaznenih djela koja su se, prema navodima policije, događala u razdoblju od 13 godina, između 2010. i 2023. godine. Optužnica protiv njega uključuje višestruke točke za silovanje, davanje tvari s namjerom omamljivanja radi omogućavanja seksualne aktivnosti, voajerizam te posjedovanje neprimjerenih fotografija djece i ekstremnih materijala, priopćila je policija Wiltshirea.

Osim Younga, za seksualne zločine protiv njegove bivše supruge Joanne Young (48) optužena su još petorica muškaraca. Young, kojeg je policija opisala kao bijelog britanskog državljanina, pritvoren je. Petero ostalih muškaraca pušteno je uz jamčevinu. Svi bi se trebali u utorak pojaviti pred Prekršajnim sudom u Swindonu, piše Sky News.

Među optuženima su: Norman Macksoni (47) iz Sharnbrooka u Bedfordshireu, optužen za silovanje i posjedovanje ekstremnih slika, Dean Hamilton (47), bez stalnog prebivališta, optužen za silovanje, seksualni napad penetracijom i dvije točke za seksualno dodirivanje, Conner Sanderson Doyle (31) iz Swindona, kojeg se tereti za seksualni napad penetracijom i seksualno dodirivanje, Richard Wilkins (61) iz Swindona, optužen za silovanje i seksualno dodirivanje te Mohammed Hassan (37), također iz Swindona, optužen za seksualno dodirivanje.

Joanne Young donijela je odluku da se odrekne svog automatskog zakonskog prava na anonimnost. "Od početka procesa imala je potporu posebno educiranih policijskih službenika te je odluku donijela nakon višestrukih razgovora sa službenicima i službama za podršku", navodi se.

Žrtve silovanja od 1976. godine imaju automatsko pravo na doživotnu anonimnost, otkako je donesen izmijenjeni Zakon o seksualnim kaznenim djelima. To je pravo kasnije prošireno i na neka druga seksualna kaznena djela iako se žrtve zaštite anonimnosti mogu odreći ako žele.

Detektivski nadzornik policije Wiltshirea Geoff Smith naglasio je da je riječ o složenoj i opsežnoj istrazi. Detalji slučaja još nisu poznati.