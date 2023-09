Dva ogromna psa masakrirala muškarca! Premijer najavio zabranu pasmine: "Ne radi se o šačici loše dresiranih pasa, to je obrazac ponašanja"

Stravičan napad na muškarca dogodio se u četvrtak poslijepodne u Staffordshireu.

Napala su ga dva velika psa, američka XL bullyja, i zadala mu višestruke ozljede opasne po život. Brzo je prevezen u bolnicu u Birminghamu, ali nisu mu uspjeli pomoći. Preminuo je od težine zadobivenih ozljeda.

Jedan je pas uginuo nakon što su ga obuzdali, a drugog je uspavao veterinar.

Policija trenutno istražuje slučaj i pokušava odgonetnuti što stoji iza napada. Uhićen je 30-godišnji muškarac iz Lichfielda kojeg se sumnjiči za ubojstvo iz nehaja.

Prvo je pritvoren pod sumnjom da je bio zadužen za pse koji su izgubili kontrolu i ozlijeđivali ljude, piše Sky News.

Nakon smrti muškarca i drugih nedavnih napada, britanski premijer Rishi Sunak je obećao zabraniti pasminu do kraja godine.

Objava je stigla manje od tjedan dana nakon što je jedan od zdepastih, mišićavih pasa bio uključen u napad na 11-godišnju djevojčicu koja je sa sestrom išla u trgovinu u Birminghamu.

Rekao je da ne može dozvoliti da se takvi napadi nastave. "Jasno je da je američki XL bully opasnost za našu zajednicu.

Naredio sam hitan postupak na definiranju i zabrani ove pasmine kako bismo mogli okončati ove nasilne napade i zaštititi ljude", objavio je Sunak.

