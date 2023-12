VIDEO Upaljeni alarmi, čekaju najjači udar oluje: Škole zatvorene, otkazana putovanja, a najgore tek dolazi

Oluja Pia prisilila je škole u Ujedinjenom Kraljevstvu na zatvaranje, a vlasti su savjetovale građanima da ne putuju jer se očekuju kašnjenja.

Na snazi je i žuto upozorenje za vremenske uvjete diljem Ujedinjenog Kraljevstva, a očekuje se da će sjeverna Škotska biti najteže pogođena. Upozorenje je na snagu stupilo u srijedu u ponoć te će trajati do 21 sat u četvrtak. Na sjeveru Škotske naleti vjetra bit će jačine do 80 kilometara na sat.

Zbog oluje za koju se očekuje da će izazvati znatne poremećaje diljem UK-a savjetuje se da se ne putuje, škole su zatvorene, a električari su u pripravnosti za slučaj da nestane struje.

Upozorenje također pokriva područja Belfasta, Newcastle upon Tynea i Manchestera, što bi moglo izazvati kaos na prometnicama uoči Božića, piše Sky News.

Im currently in work by Crosby Marine Lake and Jetty, not afraid to say, I'm a little scared.#StormPia pic.twitter.com/FKtnfjzomU