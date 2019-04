Čelnici zemalja Europske unije, među kojima je i premijer Andrej Plenković, okupili su se u Bruxellesu na posebnom summitu posvećenom Brexitu. Britanska premijerka Theresa May traži još jednu odgodu, ovaj put do 30. lipnja.

Brexit je došao do zida na kraju slijepe ulice. A slijepa ulica nije dobro ni osvijetljena. Britanija je u velikoj političkoj krizi, parlamentarnoj i općoj, najvećoj u povijesti, možda većoj i od one kada su raskidali odnose sa Svetom Stolicom prije nekoliko stoljeća.

Treba pronaći odgovor na pitanje ''što sad''. Europsko vijeće će Theresi May ponuditi dužu odgodu Brexita. Ponudit će joj dva termina – ili termin do kraja godine ili do ožujka 2020.

Ona je tražila odgodu do 30. lipnja, ali Vijeće procjenjuje da Ujedinjeno Kraljevstvo neće biti u mogućnosti do 30. lipnja izaći, sve i da parlament ratificira sporazum o razdruživanju ovih dana, odnosno da učini ono što svih ovih mjeseci nije uspjelo.

Britanski parlament slaže se jedino oko toga da ne žele neuređen Brexit. U slučaju odgode Ujedinjeno Kraljevstvo morat će raspisati izbore za Europski parlament. Ako njihovi eurozastupnici uđu u EP, govori se da će Britanija biti uvjetna zemlja članica, da neće sudjelovati u donošenju proračuna – nije točno jer to nije u skladu s europskim pravom i Lisabonskim ugovorom koji ne podrazumijeva nikakvo uvjetno članstvo, niti ne sudjelovanje dok je neka država članica EU, a to Ujedinjeno Kraljevstvo još uvijek jest.

Sve se više spekulira hoće li, u slučaju duže odgode, Vlada Therese May koja je na vrlo krhkim nogama opstati, hoće li netko drugi sastaviti parlamentarnu većinu ili će možda ići na nove izbore, pa će samim tim i Europsko vijeće dobiti novog partnera za razgovore. Možda je malo presmjelo predviđati, ali prvi put se počelo govoriti da bi Britanci u tom slučaju mogli ostati u EU.

Članak 50 je pravno nedorečen pa je stoga i dan na tumačenje Europskom sudu. Prema njegovom tumačenju Velika Britanija može unilateralno, bez suglasja zemalja članica prekinuti sve procese izlaska iz EU. Na koji bi način to učinili, stvar je unutarnje politike Ujedinjenog Kraljevstva.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr