Čelnici zemalja Europske unije okupili su se u Bruxelles na posebnom summitu posvećenom Brexitu. Britanska premijerka Theresa May traži još jednu odgodu, ovaj put do 30. lipnja. Potporu je tražila u Parizu i Berlinu. Ali njemačka kancelarka Angela Merkel nije ju dočekala na crvenom tepihu.

Britanska premijerka Theresa May u utorak je u Berlinu tražila potporu za kratku odgodu Brexita. Ali na crvenom tepihu Angele Merkel nije bilo. May je ušetala u zgradu i kancelarku pričekala na recepciji.

Srdačno su se izljubile i izašle pred kamere. Njemački mediji tvrde da se Merkel ispričala zbog kašnjenja. Goste uobičajeno čeka ispred ureda. May je ipak uspjela dobiti razumijevanje njemačke kancelarke.

''Znamo da takvi međustranački razgovori traže vrijeme i spremnost na kompromis i zato ja i vlada smatramo da dvjema stranakma trebamo dati razumnu količinu vremena'', rekla je Merkel.

Međutim koliko je to, u Londonu i Bruxellesu različito mjere. May traži odgodu do 30. lipnja. Ali predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk ne vjeruje da britanski političari do 30. lipnja mogu prihvatiti sporazum o razdruživanju koji je premijerka May postigla s Bruxellesom ili naći alternativu. Ipak svi bi željeli izbjeći Brexit bez dogovora. U slučaju nove odgode otvara se pitanje izbora za Europski parlament u Britaniji.

Na pitanje Nigelu Farageu, britanskom zastupniku u Europskom parlamentu, ima li ikakve šanse za nove europarlamentarne izbore u Velikoj Britaniji, on odgovara: ''Iskreno, mislim da biste se iznenadili koliko bi loše konzervativci i laburisti prošli na tim izborima i mislim da bi se ovdje vratilo puno više euroskeptika nego što ste ih ikada vidjeli''.

Ako se na summitu u Bruxellesu ne postigne dogovor o odgodi Brexita, Britanija već u petak napušta Europsku uniju. Europska komisija poručuje da se toga ne boji i da je spremna.



