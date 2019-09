Jo Johnson, mlađi brat britanskog premijera Borisa Johnsona, podnio je u četvrtak ostavku kao državni tajnik u odjelima za poslovanje i obrazovanje, a također će predati i zastupnički mandat, navodeći kao objašnjenje sukob između odanosti obitelji i nacionalnim interesima.

Njegova iznenadna ostavka uslijedila je nekoliko dana nakon što je premijer izbacio 21 zastupnika iz redova konzervativaca jer u parlamentu nisu podržali njegovu strategiju o Brexitu.

Jo Johnson, 47, svojevremeno je podržavao drugi referendum o izlasku Britanije iz EU-a, ali je prihvatio ponuđeni posao u vladi nakon što mu je brat postao premijer.

"Bila mi je čast devet godina služiti kao državni tajnik u mandatima troje premijera. Posljednjih sam tjedana bio rastrgan između odanosti obitelji i nacionalnih interesa - vrijeme je da drugi preuzmu moje uloge kao zastupnika i ministra", napisao je Jo Johnson na Twitteru.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout