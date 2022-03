Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u srijedu se obratio javnosti te poručio kako se Srbija pridružila osudi napada na Ukrajinu u UN-u.

"Nismo to smjeli prešutjeti zbog povijesti. U tekstu se ne spominju bilo kakve sankcije", rekao je vidno potresen Vučić na konferenciji za novinare te dodao kako se ljudima obraća vjerojatno nikad teže i u najgorem raspoloženju.

Vučić je kazao da su se dogodile tektonske promjene na svjetskoj političkoj sceni i naglasio da se Srbija nalazi u izuzetno teškoj situaciji, kao i da danas postoji vrlo malo razumijevanja za poziciju Srbije bilo gdje u svijetu, navodi Blic.

"U proteklih 48 sati nisam obavještavao nikoga s kim smo sve razgovarali. Osobno sam razgovarao s predstavnicima EU-a, SAD-a, Ursulom von der Leyen, razmjenjivao poruke oko svih važnih pitanja: od našeg glasanja u UN-u do sankcija koje se uvode Ruskoj Federaciji. Srbija je suočena sa nevjerojatnim pritiskom" naglasio je Vučić te zahvalio Ursuli von der Leyen na strpljenju.

Zahvalio je predsjednici Europske komisije i predsjedniku Europskog savjeta, kao i predstavnicima SAD-a na korektnosti.

Vučić je dodao i da preko srpskog teritorija neće prolaziti oružje za izvoz.

U narednom razdoblju na temelju članka 6 zapadne zemlje planiraju izbacivanje Rusije iz UN-a, a onda će uslijediti pritisci na Kinu da odustane od Rezolucije 1244, najavio je.

"Zatim slijedi priznanje tzv. Kosova od strane zemalja NATO-a i EU-a koje do sada nisu priznale. To je ideja albanskih lobista. Je li to moguće ili nije, uopće ne isključujem tu mogućnost. Svašta sam mislio da nije moguće u ova tri-četiri dana, pa se pokazalo da je moguće. Od toga da otkazujete operu Čajkovskog zato što je Rus" rekao je Aleksandar Vučić.

"Sve se nadam da će ovo ludilo proći, ali bojim se da neće", zaključio je srpski predsjednik.

