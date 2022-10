Kakva budućnost čeka Hrvate u BiH nakon intervencije visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Christiana Schmidta u izborni zakon te države, iz Mostara analizirala je urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Visoki predstavnik međunarodne zajednice Cristian Schmidt iskoristio je bonnske ovlasti i nenajavljeno u nedjelju nametnuo izmjene izbornog zakona koje se odnose na ustroj i funkcioniranje Doma naroda parlamenta Federacije BiH i način donošenja odluka, a te promjene idu u korist Hrvata u susjednoj državi.



No rasplet nije ni blizu kraju, a kakva budućnost čeka Hrvate u BiH nakon Schmidtove intervencije i koje su ključne odrednice njegova poteza analizirala je u javljanju iz Mostara urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.



Upravo je Petrović sinoć dok još Schmidt još nije objavio svoju odluku najavila u Dnevniku Nove TV da bi mogao već tu večer povući taj potez, doduše, kako je sama večeras rekla, ne vjerujući da bi se to doista i moglo dogoditi.



U najnovijoj analizi intervencije visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH za Dnevnik Nove TV Petrović je kazala kako je više ključnih odrednica Sdhmidtove intervencije, no: ''Ključna je da je njezin glavni benefit to što je Hrvatima omogućio da se održe iznad vode i da ih bošnjačke stranke ne svedu na razinu nacionalne manjine i samim time ih izbace iz političkog odlučivanja u Federaciji''.



''Schmidt je povećao kvote u klubu konstitutivnih naroda u Domu naroda i sa 17 na 23 zastupnika i onemogućio takozvanim lažnim Hrvatima da uđu u hrvatsku kvotu u Domu naroda što se dosad redovito događalo. Redovito su bošnjaci bošnjake koji su se za tu potrebu deklarirali kao Hrvati u Dom naroda u hrvatski klub delegirali, i to iz kantona u kojima Hrvati uopće ne žive. To se sada više neće dogoditi i to je ključni benefit ove intervencije'', istaknula je Petrović.



Schmidt u izbornoj noći izmijenio izborni zakon u korist Hrvata: "Ove odluke imaju za cilj spriječiti paralizu Federacije nakon izbora"

''Schmidtova intervencija je dobar potez, ali nije bez manjkavosti''

Međutim, upozorila je da postoje i manjkavosti: ''Visoki predstavnik je odlučio ponešto smanjiti ovlasti Doma naroda, nije intervenirao u izbor autentičnog predstavnika u Predsjedništvo, kao ni uopće u izborni sustav u Republici Srpskoj gdje se, prema neslužbenim informacijama koje sam noćas dobila, noćas dogodio pravi masakr nad zapisnicima i tamo će se sigurno dogoditi velika krađa glasova''.



Petrović smatra da je Schmidt mogao učiniti više: ''Bonnske ovlasti koje imaju visoki predstavnici su ogromne. On zapravo može što hoće. Mogao je hipotetski i Komšiću reći da nije dobio većinsku potporu Hrvata i da ne može biti njihov predstavnik u Predsjedništvu''.



No, s druge strane, istaknula je da ga neće previše kritizirati, a objasnila je i zašto: ''Ovo je prvi visoki predstavnik koji pokušava nešto graditi nakon svih svojih prethodnika koji su toliko rušili da su doveli u pitanje sam Daytonski sporazum kao i Washingtonski sporazum''.



''Iz pozicije visokog predstavnika Schmidta ovo je zasad maksimum'', naglasila je urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV: ''On neće ništa napraviti mimo njemačke politike koja podržava građanski koncept BiH''.



Plenković: ''Od vikanja i vrijeđanja, za što se zalagao Milanović, nema nikakve koristi''

Bećirovićev uspjeh pobjeda je volje građana BiH za promjenom: "Prvi put Hrvati su Bošnjacima izabrali člana Predsjedništva"

''Plenković je dobro odradio posao''

''Mislim da je premijer Andrej Plenković, koji ovdje doista jest odigrao ključnu ulogu, odradio pametno što nije išao preko komunikacijskog kanala Berlina, nego je išao očito preko komunikacijskog kanala Quinte što mi je bilo sinoć odmah jasno čim sam vidjela priopćenje Ujedinjenog kraljevstva i SAD-a'', kazala je Petrović.



Zemlje Quinte uz Veliku Britaniju i SAD čine još Italija, Francuska i Njemačka. Riječ je o neformalnoj grupi za donošenje odluka i nastala je kao direktorij različitih subjekata poput NATO-a te G7 i G20. Prvi sastanci ove grupe bili su 80-ih godina prošlog stoljeća, a članice raspravljaju o svim važnim međunarodnim političkim pitanjima.



''Za početak, ovo je dobro, na svemu ovome se može graditi dalje puno više, samo s puno pameti. I nadam se da će ovaj preokret u Predsjedništvu ipak nešto označiti - Bakir Izetbegović sa svojim prestrašnim govorima kojima je doveo gotovo na rub rata u Federaciji odlazi. Dolazi Denis Bećirović - njegov koncept ustroja BiH također nije koncept koji podržavaju Hrvati, ali s njim će se makar moći razgovarati što je više nego dovoljno za početak'', zaključila je u svojoj analizi iz Mostara urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

