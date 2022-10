Urednica vanjske politike i reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović bila je u Mostaru, gdje prati opće izbore u Bosni i Hercegovini.

"Nemoguće je raditi predviđanja, nema exit pollsa, što je logično s obzirom na tako glomazan aparat, odnosno glomaznu strukturu izbora u BiH", naglasila je urednica i reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović u svom javljanju uživo u nedjelju iz Mostara za Dnevnik Nove TV.

Za Hrvate prije svega ovisi kolika će biti izlaznost, a na prošlim izborima bilo je 40 posto sveukupnog biračkog tijela iz hrvatskoga korpusa, podsjetila je Petrović.

Srednja Bosna multietnička je županija koja je u početku imala i poseban status i određuje Dom naroda koji je Hrvatima jako bitan i zadnji osigurač konstitutivnosti.

"Ako ta županija ne da šestu ruku – šestog predstavnika od njih 17 iz redova hrvatskih stranaka – bilo HNS-a, bilo Hrvatske republikanske stranke, u tom slučaju jednu trećinu će činiti stranke koje su građanske ili kako ovdje kažu probošnjačke, čime bi mogle potpuno izbaciti Hrvate iz kombinacije za biranje predsjednika Federacije koji potom imenuje svoju vladu", pojasnila je Petrović te dodala kako je sve skupa dosta komplicirano, ali i dosta sklisko.

Petrović je dodala i da smo tijekom nedjelje na društvenim mrežama svjedočili govoru mržnje, a provlači se neformalno i teza o reaktiviranju Aprilskih sporazuma - ''to su sporazumi koji su pod pokroviteljstvom visokog predstavnika Schwarz-Schillinga dogovoreni u Washingtonu prije desetak godina i koji pretpostavljaju jednoga predsjednika Bosne i Hercegovine, dva potpredsjednika i to nije prošlo niti u parlamentu Federacije tada, niti u parlamentu Republike Srpske''.

"Iz vrlo ozbiljnih krugova kruži neformalna informacija prema kojoj bi visoki predstavnik Schmidt mogao nakon izbora, možda čak i večeras intervenirati – na koji način teško je govoriti, bonnske ovlasti su velike ovlasti. On može hipotetski reći da za Dom naroda više nije potrebna jedna trećina za biranje predsjednika Federacije, nego da je potrebna recimo natpolovična većina. On može hipotetski i Komšiću reći da nije dobio plebiscitarne glasove Hrvata i da ne može biti predstavnik Hrvata u Predsjedništvu, što se sigurno neće dogoditi, ali je teorijski moguće. On ima ogromne ovlasti", naglasila je Petrović te zaključila kako treba pričekati, uvijek uzimajući u obzir da Bosna i Hercegovina i njezini visoki predstavnici u zadnjih 20 godina nerijetko priređuju razna iznenađenja.

