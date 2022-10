Rezultati izbora u Bosni i Hercegovini, posebno pobjeda kandidata ujedinjene opozicije Denisa Bećirovića, pokazala je da građani BiH žele naprijed, u Europsku uniju i da im je dosta blokada i krize. Sad je na svim političarima da u tom pravcu i krenu, smatra Vesna Pusić.

Najpozitivnije što se dogodilo na općim izborima u Bosni i Hercegovini za sve građane BiH je pobjeda Denisa Bećirovića (SDP), kandidata 11 stranaka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, smatra nekadašnja ministrica vanjskih poslova i sociologinja Vesna Pusić, koja dodaje kako sada, za razliku od ranijih tvrdnji iz HDZ-a prema kojima su na prošlim izborima Bošnjaci izabrali hrvatskog člana Predsjedništva – možemo ustvrditi da su Hrvati prvi put Bošnjacima izabrali člana Predsjedništva.

BiH je na putu ka EU i toga se političari moraju držati

"I hrvatski birači odlučili su se dijelom za Bećirovića, što govori da su građani Bosne i Hercegovine generalno odlučivali prema profilu političara, odnosno politici koju on propagira. Njegova pobjeda signal je da su građani htjeli promjenu i pokazali da žele naprijed. Predugo se sve u Bosni i Hercegovini vrtilo oko istih tema i blokada, da smo svi zaboravili da je promjena moguća", ističe Pusić te pojašnjava kako su se uglavnom svi političari u BiH do sada bojali Europske unije, prvenstveno zbog korupcije. Bili su svjesni i da će ih to koštati i zato su proizvodili krizu. Sad su to građani prekinuli, što je vrlo značajno.

"Bosna i Hercegovina definitivno je na putu prema Europskoj uniji i toga se treba držati. Obaveza je svih političara da u tom pravcu i nastave. Rezultati izbora u BiH pokazali su da je ljudima voda došla do grla", smatra Pusić.

Krišto je loša kandidatkinja

"Bila sam jedna od rijetkih koja je nakon prošlih izbora čestitala Željku Komšiću, no čini se da on nije iskoristio svoj mandat da se postavi kao što se postavio Bećirović. On je uspio pridobiti i Hrvate koji su ambivalentni, dok je Borjana Krišto bila loša kandidatkinja, što su pokazali i rezultati izbora", pojašnjava Vesna Pusić.

Nekadašnja ministrica vanjskih poslova ističe kako Hrvatska mora surađivati s institucijama BiH, a s novom vlašću BiH suradnja će biti moguća.

"Ne može svima u jednoj zemlji biti loše, a samo jednoj skupini dobro, to je jednostavno nemoguće i neodrživo", zaključuje Pusić.

Što se tiče Republike Srpske, nekadašnja šefica diplomacije kaže kako ćemo tek vidjeti kakva će biti situacija, s obzirom na politiku koju zastupa Jelena Trivić.

Tajming visokog predstavnika bio je egzotičan, no oduka sadržajno nije loša

Referirajući se na odluku visokog predstavnika Christiana Schmidta o izmjenama tijekom izborne noći, Pusić je zaključila kako je Schmidtov tajming bio u najmanju ruku "egzotičan". No, za to postoje razlozi.

"Sigurno visoki predstavnik ima niz razloga zašto je tu odluku objavio nakon zatvaranja birališta, a prije proglašenja izbornih rezultata, no sadržajno gledajući – čini se da to i nije tako loše, jer će donijeti promjene koje razbijaju lanac međusobnog blokiranja", mišljenja je hrvatska političarka.

Dodaje i da HDZ nije u cijelosti očekivao takve izmjene.

Šelo Šabić: Taktički potezi neće riješiti suštinske probleme

I viša znanstvena suradnica Instituta za međunarodne odnose Senada Šelo Šabić ističe da tajming visokog predstavnika za unošenje izmjena nije bio dobar.

"U izbornoj noći na taj način intervenirati u demokratsku proceduru jedne zemlje - nije dobar. Intencija jest da se olakša formiranje vlasti, no na ovaj način na koji je to napravljeno samo su ljudi zbunjeni.

U izbornoj noći unositi ad hoc izmjene, bez obzira na njihov sadržaj, nije opravdano. Sadržajno one neće nikoga pretjerano usrećiti", naglasila je Šelo Šabić.

Ona ističe kako taktički potezi neće riješiti suštinske probleme u Bosni i Hercegovini, a to su suštinske razlike u poimanju budućnosti te zemlje.