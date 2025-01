Novoizabrani predsjednik SAD-a, Donald Trump, u nedjelju u Washingtonu poručio je tisućama svojih pristaša da će nametnuti oštra ograničenja imigraciji prvog dana na vlasti, da će djelovati brzo i riješiti svaku krizu s kojom se SAD suočava.

"Do sutrašnjeg zalaska sunca invazija na našu zemlju bit će zaustavljena", kazao je Trump na skupu "Učinimo Ameriku ponovno velikom" u prepunoj Capital One Areni u Washingtonu dan prije inauguracije.

Trump je ponovio svoje predizborno obećanje da će pokrenuti najveću deportaciju u povijesti SAD-a, koja će obuhvatiti milijune imigranata.

"Ovo je najveći politički pokret u američkoj povijesti, a prije 75 dana postigli smo najveću političku pobjedu koju je naša zemlja ikada vidjela. Od sutra ću djelovati povijesnom brzinom i riješiti svaku krizu s kojom se naša zemlja suočava”, poručio je novi-stari predsjednik.

Govor u Capital One Areni bio je Trumpov prvi veći nastup u Washingtonu od njegova govora 6. siječnja 2021., koji je prethodio napadu na Kapitol od strane gomile njegovih pristaša.

Trump je rekao da će pomilovati više od 1.500 ljudi koji su osuđeni ili optuženi zbog tog napada.

Trumpov skup, zajedno s njegovim inauguracijskim govorom u ponedjeljak, mogao bi nagovijestiti što sve planira poduzeti za vrijeme svojega drugog mandata u Bijeloj kući.

Proteklih tjedana Trump je, među ostalim, pričao o preuzimanju Grenlanda i Panamskog kanala, pretvaranju Kanade u američku saveznu državu...

U nedjelju je Trump kazao da će ukinuti "svaku radikalnu i glupu izvršnu uredbu Bidenove administracije" odmah nakon preuzimanja predsjedničke dužnosti. Navodno će već prvog dana u Bijeloj kući potpisati više od 200 izvršnih naloga i drugih akata.

Na skupu su nastupili reper Kid Rock, disko-grupa The Village People, pjevač Billy Ray Cyrus i pjevač Lee Greenwood.

Trump će u ponedjeljak položiti predsjedničku prisegu unutar rotonde zgrade Kapitola jer je hladno vrijeme natjeralo organizatore da premjeste ceremoniju u zatvoreni prostor.

Dan uoči inauguracije mnoge ulice oko američkog Kapitola i Bijele kuće blokirane su čeličnim ogradama, a oko 25.000 pripadnika policijskih snaga zaduženo je za održavanje sigurnosti.

