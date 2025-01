Započela je jedinstvena škola u nedjelju u Zagrebu. Gangu zovu i Haiku s kamena. Ona je kronika života, duša naroda dalmatinske zagore i zapadne Hercegovine odakle potječe.

S njom se živjelo - mlađi su se njome zabavljali, stariji tugovali, ali i ljubili. A zahvaljujući ljubavi i svojoj supruzi je purger Kristijan Sedak organizirao ovu školu pjevanja stotinama kilometara daleko od njezinog izvorišta.

"Ja sam se zaljubio u Marijanu, pa zatim u Hercegovinu pa zatim gangu", rekao je.

Glazbeni voditelj je etnomuzikolog Jure Miloš. Nazivaju ga i doktorom gange, a ljubav prema guslama koje prate gangu, prenio je i na polaznike škole.

"U školu gange me nagovorio otac, ali onda kada sam krenuo, sam zavolio to, svidjelo mi se. Kada sviram se osjećam ispunjeno, povezano sa svojim precima, jer onda svirajući to ostaje na životu, ono odakle sam potekao", rekao je Andrija Ćavar, polaznik škole.

Polaznici su mahom druga generacija Imoćana, Sinjana ili Hercegovaca u Zagrebu, raznih zanimanja, pa čak i policajaca.

Bez srca nema gange, a bez baštine nema naroda. Čuvajući tradiciju - čuvamo svoj identitet kao zajednica.

