Bliski Dodikov suradnik otkriva detalje krize i poručuje: "Izjava hrvatskog ministra je netočna, neozbiljna i neodgovorna"

U BiH traje ozbiljna politička kriza. Nakon presude protiv Milorada Dodika osumnjičen je i za napad na ustavni poredak, zbog čega je Tužiteljstvo BiH naložilo i njegovo privođenje na ispitivanje. Ekipa Dnevnika Nove TV u Banjoj Luci je razgovarala s Dodikovim suradnikom Radovanom Kovačevićem, delegatom u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i glasnogovornikom SNSD-a.

Izglasan je nacrt Ustava Republike Srpske, koji je krajnji cilj?

Pa krajnji cilj kad usvojite nacrt Ustava je da usvojite Ustav. Dakle, jedna normalna ustavotvorna procedura, jedna normalna parlamentarna procedura, sve u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, sve u skladu s Daytonskim sporazumom, dakle, proces koji smo mi započeli u Republici Srpskoj je proces vraćanja Ustavu. U Bosni i Hercegovini imate jednu faktičko stanje zapisano u Ustavu, a potpuno drugo faktičko stanje na terenu. Moramo objasniti hrvatskoj javnosti da Bosna i Hercegovina nema nadležnost za pravosuđe, nema nadležnost za sigurnosni sektor. Ustav BiH nije promijenjen, mi samo tražimo da se Ustav BiH primjenjuje onako kako smo ga mi potpisali jer je i Republika Srpska jedan od potpisnika Ustava BiH odnosno aneksa 4. Daytonskog mirovnog sporazuma.

Je li cilj i hoće li se ići u smjeru osnivanja nove vojske u Republici Srpskoj?

To trenutačno apsolutno nije cilj, to je samo stavljanje u Ustav nečega na što Republika Srpska na osnovu Ustava BiH i Daytonskog sporazuma ima pravo. Dakle, to definitivno nije cilj nego je nešto što jes izvorna nadležnost RS-a i to se samo konstatira u Ustavu RS. Mislim da bi bilo neodgovorno od nas kao dužnosnika u RS-u, da nešto što je naše izvorno pravo na osnovu jednog međunarodnog sporazuma kakav je Daytonski mirovni sporazum, da u našem Ustavu mi izostavimo staviti nešto što je nadležnost RS. Dakle RS nema tu vrstu ambicija, tu vrstu pretenzija, RS ima samo ambiciju štititi ono što su prava Republike Srpske i od toga sasvim sigurno ne planiramo odstupiti.

Mnogi pozivaju na smirivanje tenzija u BiH, čuli smo to i od premijera Andreja Plenkovića, dok je hrvatski ministar obrane rekao da Bošnjaci bježe iz svojih domova u RS-u, je li to točno?

Premijer Hrvatske je netko tko je partner u Republici Srpskoj i često smo imali i dogovarali konstruktivnu suradnju i konstruktivne odnose. Međutim, ta izjava ministra Anušića je netočna, neozbiljna i neodgovorna. Apsolutno nitko ne napušta domove u Republici Srpskoj, evo i vi ste u Banjoj Luci, glavnom gradu Republike Srpske, čisto sumnjam da ste primijetili ovdje bilo kakve sigurnosne izazove niti oni postoje bilo gdje u Republici Srpskoj u tom smislu… Predsjednik Republike je veoma jasno rekao: kojoj god budali padne na pamet uraditi nešto protiv bilo kojeg Hrvata ili bilo kojeg Bošnjaka treba jasno znati da nema podršku institucija RS-a i da će biti najstrože kažnjen i sankcioniran.

Što se tiče naloga za privođenje Milorada Dodika, može li se očekivati pokušaj privođenja u idućim danima?

Ja mislim da je vrlo važno radi vaše javnosti razumjeti što se ovdje dogodilo. Dakle, nije nitko sudio i osudio Milorada Dodika po nekom zakonu koji je na demokratski način usvojen u BiH, u institucijama BiH i nije zbog toga što je Milorad Dodik počinio bilo kakvo kazneno djelo, na primjer zloupotrijebio položaj ili pronevjerio javni novac, nego se sudilo Miloradu Dodiku zato što je jedan stranac koji nema nikakav legitimitet u BiH, naziva sebe visokim predstavnikom iako nema ispunjene uvjete koji su propisani Daytonskim sporazumom. U Ustavu BiH jasno piše da jedino i isključivo Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine može usvajati ili mijenjati zakone. Taj Christian Schmidt, njemački državljanin je jedan dan uzeo Kazneni zakon BiH i u njemu napisao da tko ne poštuje odluke Christiana Schmidta bit će kazneno gonjen i može otići u zatvor. Milorad Dodik je odlučio da neće poštovati njegove odluke, nego odluke Narodne Skupštine Republike Srpske i Ustav Republike Srpske. Ovdje sudite čovjeka i kažete da ga sudite zato što je poštovao Ustav, pa Bože mili gdje to ima… to je temelj za politički progon koji je vršen protiv Milorada Dodika, napad na ustavni poredak BiH i napad na ustavni poredak Republike Srpske.

Može li se očekivati pokušaj privođenja u idućim danima?

Mi smo veoma jasno rekli da nitko neće i nitko ne može uhititi predsjednika Republike Srpske dok god on nije počinio bilo kakvo kazneno djelo, a jasno je da nije. S obzirom na to da oni sad pokušavaju reći da on vrši napad na ustavni poredak – ne, napad na ustavni poredak je izvršio Christian Schmidt, pomagače koje ima u tome su Sud i Tužiteljstvo BiH koji su izabrali da umjesto da poštuju ustav BiH, oni poštuju stranog državljanina koji nema nikakav mandat u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je napad na ustavni poredak, tu je začetak krize u BiH i način da se otkloni ta kriza jest da se povuku te sramne odluke koje su udar na Ustav i ustavni poredak u BiH.

Što to konkretno znači za Milorada Dodika, hoće li mu to ometati planove za službena putovanja izvan Republike Srpske, hoće li se kretati izvan Republike Srpske?

Milorad Dodik je predsjednik republike Srpske i izabran na slobodnim i demokratskim izborima od svih građana Repuplike Srpske, netko tko uživa veliko povjerenje i tko na osnovu svih posljednjih relevantnih istraživanja javnog mnijenja i dalje uživa uvjerljivo najveću podršku javnosti u Republici Srpskoj, čak i veću nego što Zoran Milanović uživa u Hrvatskoj, tako da će on najnormalnije nastaviti raditi posao kao predsjednik Republike. Jedini koji mogu to promijeniti su građani RS na narednim izborima, vjerujemo da to toga naravno neće doći kao što sam rekao uživa veliku podršku građana, oni su jedini koji imaju pravo da ga eventualno smijene ili da ga ne izaberu, ono što ćemo uvijek poštivati je sud i presuda naroda, a ne presuda stranaca, stranih namjesnika, kolonizatora i sudionika u tom državnom udaru koji djeluju izvan ustava BiH.

