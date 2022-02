Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u nedjelju je rekao kako u Ukrajini nema nijednog njihovog vojnika, niti oružja te upozorio da im se to prestane pripisvati. "Prisiljava li me se da se upustim u specijalnu operaciju spašavanja naših ljudi? Ne znaju na što su sve spremne naše specijalne snage", poručio je.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko u nedjelju je nakon glasanja na referendumu izjavio kako u Ukrajini nema nijednog bjeloruskog vojnika, niti jednog bjeloruskog metka.

"On (Zelenski) krivi nas što se tamo borimo, no kao što sam to već rekao Macronu - nijednog vojnika, nijednog borbenog vozila, nijednog bacača granata, ni mitraljeza nema bjeloruske proizvodnje. Rusiji to ne treba, imaju dovoljno", rekao je Lukašenko te upozio da im se takve stvari ne pripisuju, a objavila Belta.

Bjeloruski predsjednik kazao je i da su Rusi i njegovi sunarodnjaci koji žive u Ukrajini izloženi napadima i pljačkanju.

"Prisiljava li me se da se upustim u specijalnu operaciju spašavanja naših ljudi? Ne znaju na što su sve spremne naše specijalne snage. Ludi ljudi. Ostavite ih na miru", poručio je Lukašenko te dodao kako Bjelorusi tamo imaju obitelji kojima su došli u posjetu.

"Počeli su nas tući i zastrašivati, prijete terorističkim aktima, obučavali su razbojnike, udružili ih u grupu kao barbare i huškaju ih protiv Bjelorusije", kazao je Lukašenko.



