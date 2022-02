Ukrajina se od četvrtka bori s ruskom invazijom na tu zemlju. Žestoke bitke vode se oko Kijeva, Rusi su ušli u drugi najveći grad u zemlji. Ginu i civili, a svijet osuđuje rusku agresiju.

Nakon prvotnog šoka od napada, očekivalo se da će jake ruske snage brzo okupirati glavni grad. Ukrajinci kažu kako je Kijev još pod njihvom kontrolom. Od velikih gradova, ruske snage ušle su (jutros) jedino u Harkiv.

Oleksii Reznikov, ukrajinski ministar obrane na Twitteru porukama hravri sunarodnjake.

"72 sata otpora" Svijet nije vjerovao. Svijet je sumnjao. No mi nismo samo stajali i gledali, mi se i dalje borimo s ruskim okupatorom. Pokazali smo svijetu - ne bojte se Rusije, budite jaki i odbijte je. Podrška Ukrajini mora biti jača. Vaša sigurnost ovisi o nama", napisao je Reznikov na Twitteru.

72 hours of resistance! The world didn’t believe. The world doubted. But we did not just stand, we confidently continue to fight with russian occupant!We showed the world - don’t be afraid 🇷🇺, be strong & repel it! Support of 🇺🇦 must be more stronger! Your safety depends on us! pic.twitter.com/SlHhv6tGuz