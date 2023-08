U zatvoru umro bivši ruski general: Nadzirao je izgradnju kontroverzne "Putinove palače"

Bivši ruski general koji je svojedobno nadgledao izgradnju kontroverzne rezidencije ruskog predsjednika Vladimira Putina preminuo je ovaj tjedan u dobi od 69 godina u zavoru. Genadij Lopirev služio je 10-godišnju kaznu od 2017. kada je optužen za podmićivanje koje je on uvijek poricao.

Umro je u kaznenoj koloniji udaljenoj oko 200 kilometara jugoistočno od Moskve. Institucija zadužena za praćenje rada zatvora izvijestila je da je preminuo nakon neodređene bolesti. Navodno se 16. kolovoza počeo osjećati loše nakon čega su ga kola hitne pomoći odvezla u bolnicu. Nije pojasnio od koje je bolesti general bolovao.

