Jaki potresi pogodili glavni grad Kolumbije: "Ne možeš ništa učiniti, samo bježati spašavajući svoj život"

Potres magnitude 6,3 pogodio je u četvrtak glavni kolumbijski grad Bogotu, prema geološkoj službi te zemlje, zbog čega su se ljudi u uredima i restoranima morali evakuirati.

Nakon toga uslijedio je naknadni potres mahnitude 5,7 dok su se stanovnici gomilali na ulicama, izvjestio je Reuters.

