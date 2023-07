Putinov zapovjednik likvidiran dok je džogirao: Presudila mu aplikacija, a spominje se i Olena Zelenska

Zapovjednik ruske podmornice Stanislav Ržitski (42) ubijen je dok je trčao u gradu Krasnodaru. Ržitski je zapovijedao podmornicom Krasnodar, s koje je navodno raketiran ukrajinski grad Vinica, pri čemu je ubijeno 27 osoba. Napad se dogodio prije godinu dana.

The commander of the "Krasnodar" submarine, which was used to launch "Kalibr" missiles at Ukraine, has been killed in Krasnodar



An unknown person shot Stanislav Rzhitsky, the 42-year-old deputy head of the city's department for mobilization work, four times in the back and… pic.twitter.com/TqVy2LyAwU