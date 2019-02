Michael Cohen, bivši osobni odvjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavio je u srijedu u Kongresu da je Trump "rasist", "prevarant" i "lažljivac" koji je unaprijed znao da će WikiLeaks objaviti emailove koji su naštetili Hillary Clinton, demokratskoj suparnici na predsjedničkim izborima 2016., prenose agencije.

Cohen je rekao da je Trump tijekom kampanje usmjeravao pregovore o svome nekretninskom poslu u Moskvi, iako je javno govorio da nema poslovnih interesa u Rusiji.

Saslušanje pred odborom Zastupničkog doma u kojem demokrati imaju većinu počelo je napeto kada je vodeći republikanac u tom tijelu pokušao, ali nije uspio odgoditi sjednicu žaleći se da Cohen nije na vrijeme dostavio pisano svjedočenje.

U uvodnoj izjavi, Cohen je rekao da će im dati sve dokumente koji potkrepljuju njegove tvrdnje. "Sram me je što sam bio slab i odan krivome čovjeku, sram me svega onoga što sam učinio za gospodina Trumpa kako bih ga zaštitio i promovirao", rekao je Cohen. "Sram me je jer znam tko je gospodin Trump. On je rasist. Varalica. Lažljivac".

Dodao je da je bio "opčinjen Donaldom Trumpom", da je "bivanje u njegovoj blizini bilo zarazno" i da je za predsjednika činio stvari za koje je znao da su pogrešne. Kod Trumpa "zlo daleko nadmašuje dobro, a otkako je došao na vlast postao je najgora verzija sebe samoga", ocijenio je Cohen.

Trumpa je optužio da "nije drag, velikodušan i da je u osnovi nelojalan". "Bio sam za njega spreman raditi stvari za koje sam znao da su apsolutno pogrešne", istaknuo je bivši predsjednikov odvjetnik.

Po njegovim riječima, čekove za isplate novca pornoglumici Stormy Daniels potpisivao je Donald Trump mlađi i financijski direktor Trumpove zaklade. Dodao je da je Trump osobno potpisao ček na 35.000 kako bi mu vratio novac koji je Cohen "dao u njegovo ime" i to u vrijeme kada je već bio predsjednik.

"Ostale čekove kojima sam obeštećen potpisali su Donald Trump mlađi i Allen Weisselberg", tvrdi on.

Po njegovim riječima, Trump nikada nije očekivao da će osvojiti republikansku nominaciju za predsjedničke izbore. "Kampanja je za njega bila prilika za samopromociju", rekao je Cohen.

Predsjednika je također optužio da je napuhavao i smanjivao svoje bogatstvo kako je njemu odgovaralo. Povećavao ga je kako bi se našao na listi najbogatijih ljudi na svijetu, a smanjivao da bi umanjio porez, ustvrdio je.

Trump unaprijed optužio Cohena da laže

Cohen je u srijedu javno svjedočio pred Odborom za nadzor Zastupničkog doma o Trumpovoj ulozi u nekim kaznenim djelima za koje je Cohen prošle godine priznao krivnju.

Govorio je o Trumpovim financijama, uključujući i mogućem sukobu interesa, kao i o poslovnim vezama s Rusijom - potencijalno nezakonitim praksama Zaklade Trump i nezakonitim isplatama novca dvjema ženama uoči predsjedničkih izbora 2016.

Radi se o isplatama 130.000 dolara porno zvijezdi Stormy Daniels i 150.000 bivšoj Playboyevoj zečici Karen McDougal kako bi šutjele o svojim navodnim prošlim vezama s Trumpom, koji je oženjen.

Trump niječe da je s njima imao afere

Današnje dobrovoljno javno svjedočenje 52-godišnjeg odvjetnika pred Odborom za nadzor drugo je od tri uzastopna dana davanja iskaza pred više kongresnih odbora. Dva saslušanja će se održati iza zatvorenih vrata.

Trump i Cohen su se počeli razilaziti prošle godine, a njihov odnos je potpuno puknuo nakon što je Cohen u kolovozu priznao krivnju za više optužbi, uključujući izbjegavanje poreza, laganje pred Kongresom, kršenje zakona o financiranju političkih kampanja, zbog čega je osuđen na tri godine zatvora. Kaznu bi trebao početi služiti u svibnju.

Glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders je uoči svjedočenja priopćila da "osramoćeni kriminalac Michael Cohen ide u zatvor zbog laganja pred Kongresom i davanja drugih lažnih iskaza".

"Nažalost, svjedočit će pred Kongresom ovaj tjedan i možemo očekivati još više laži. Smiješno je da bi itko osuđenom lažljivcu vjerovao na riječ, a jadno je što je dobio još jednu prilika za to", stoji u priopćenju.

Oglasio se i sam Trump koji je na Twitteru iz Hanoija napisao da je Cohen "upravo izbačen iz Odvjetničke komore zbog laganja i prevare".

"Učinio je loše stvari i nevezane uz Trumpa. Laže kako bi si smanjio zatvorsku kaznu", napisao je Trump.

Cohen, koji je radio za Trumpa više od desetljeća, prvi je puta svjedočio pred Kongresom 2017. o projektu izgradnje Trumpovog tornja u Moskvi i njegovo priznanje o laganju proizašlo je iz tog iskaza.

On se u zatvor mora prijaviti 6. svibnja, suočen je s gubitkom 500.000 dolara zbog konfiskacije te mora platiti odštetne zahtjeve u visini 1,4 milijuna dolara. (Hina)