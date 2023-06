VIDEO Jeziva ispovijest bivšeg novinara: "Bio sam zaglavljen u podmornici ispod Titanica, umalo sam umro na dnu oceana"

Bivši novinar i urednik Michael Guillen objavio je video u kojem je ispričao svoje iskustvo obilaska potonulog Titanica.

"Kad sam radio na ABC Newsu, postao sam prvi TV dopisnik u povijesti koji je izvještavao s olupine Titanica na dnu Atlantskog oceana, cca 4 kilometra ispod površine. Dogodila se nesreća koja je zamalo odnijela moj život. Evo što se dogodilo", napisao je na Twitteru.

U snimci se navodi da je podmornicu iznenada zahvatila snažna podvodna struja koja ju je gurnula prema propelerima Titanica teškima 21 tonu.

TITANIC ACCIDENT. When I was at ABC News, I became the first TV correspondent in history to report from the wreck of the Titanic at the bottom of the Atlantic Ocean, 2-1/2 miles below the surface. An accident happened that almost claimed my life. Here's what happened.