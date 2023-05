Dva teška napada u kojima je ubijeno 17 ljudi dogodila su se u Srbiji u manje od dva dana. Velik je broj ranjenih, a bivši načelnik beogradske policije komentirao je ove teške slučajeve.

Marko Nicović, bivši načelnik beogradske policije i član Svjetske asocijacije šefova policije, komentirao je karakteristike oba zločina koji su posljednjih dana pogodili Srbiju.

Za pokolj u Osnovnoj školi Vladislava Ribnikara Nicović tvrdi da su propust napravili roditelji 13-godišnjeg K.K. koji je počinio zločin, a potom i okolina.

"Činjenica da je on pogodio 15 pokretnih meta, da je devet osoba stradalo, to znači da je bio dobro obučen za tako nešto", kazao je za Blic i objasnio da je prvi propust roditelja bio što nisu primijetili da se kod njega događaju neke psihičke promjene, a onda i to što ga je otac vodio u streljanu.

Na drugom mjestu, objašnjava Nicović, pogriješili su i djelatnici streljane, koji su dopustili da dijete te dobi puca iz vatrenog oružja, bez obzira što je dolazio s ocem.

Propust je napravila i okolina, koja nije primijetila nikakve signale: "Vidimo da je on mentalno eksplodirao i u toj mentalnoj agresiji ubio one s kojima je učio, živio i družio se", zaključio je.

Masakr kod Mladenovca

Nicović je naglasio da je oružje, kao i kod 13-godišnjaka, bilo nadohvat ruke i 21-godišnjem U.B.

Otkrio je da su oba slučaja mogu biti i povezana: "Možda je ovo s K.K. bila neka vrsta okidača za njega, koji je imao problem."

Bivši načelnik beogradske policije naglasio je da "nasilje rađa nasilje". Tako to može negativno utjecati na one s nekim neliječenim psihičkim poremećajem.

"Kod mladih ljudi svijest nije formirana. K.K. je postao poznat preko noći, postao je 'zvijezd' svih medija, ne samo kod nas, već i u svijetu. To može biti okidač za druge koji imaju ozbiljan poremećaj i koji se ne liječe", pojasnio je.

Ponudio je i rješenja - a to je da roditelji, bez da im narušavaju privatnost, budu 24 sata dnevno uz svoje dijete ne bi li u potpunosti bili svjesni o čemu razmišljaju i što rade.

"Ako na televiziji imamo tučnjave, psovanje, neke emisije reality tipa, morate kontrolirati, da to djeca ne gledaju. Mladi to upijaju, jer su im pogrešni uzori", rekao je Nicović.