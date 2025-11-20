Bivša gradonačelnica mora doživotno u zatvor zbog trgovine ljudima

Bivša gradonačelnica na Filipinima, optužena za veze s kineskim kriminalnim skupinama, osuđena je na doživotni zatvor nakon što ju je sud proglasio krivom za trgovinu ljudima, priopćila je u četvrtak vladina agencija za borbu protiv kriminala.

Alice Guo bila je gradonačelnica Bambana, poljoprivrednog grada sjeverno od glavnog grada Manile, kao lažna filipinska državljanka, a kasnije su je tijela za provođenje zakona identificirala kao kinesku državljanku Guo Hua Ping.

"Ova dugo očekivana presuda nije samo pravna već i moralna pobjeda. Donosi pravdu žrtvama, potvrđuje jedinstveni stav vlade protiv organiziranog kriminala", priopćio je Ured za borbu protiv organiziranog kriminala (PAOCC).

Odvjetnica bivše gradonačelnice nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Guo je ranije negirala veze s kriminalcima, tvrdila je da je rođena filipinska državljanka.

Filipinski senat pokrenuo je kongresnu istragu protiv Guo u svibnju prošle godine, dva mjeseca nakon što je policijska racija otkrila centar za prijevare u objektu i na zemljištu u djelomičnom vlasništvu Guo. Bio je to jedan od mnogih takvih centara koji su niknuli diljem jugoistočne Azije posljednjih godina.

U raciji su otkrivene stotine radnika, žrtava trgovine ljudima, uključujući strane državljane, što je rezultiralo tužbom PAOCC-a protiv Guo zbog trgovine ljudima.

Sud je također osudio sedam drugih osoba za trgovinu ljudima i izrekao im doživotni zatvor, priopćio je PAOCC.

Guoin slučaj uzburkao je Filipine, gdje sumnje u kineske aktivnosti rastu zbog eskalacije napetosti u Južnom kineskom moru, u kojem dvije nacije imaju sporove.

Guo je najprije pobjegla iz zemlje, ali kasnije je uhićena u Indoneziji i deportirana na Filipine u rujnu 2024.

Bivša gradonačelnica suočava se i s drugim kaznenim optužbama, uključujući korupciju i pranje novca.