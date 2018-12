Između 35.000 i 40.000 se, prema procjenama organizatora okupilo u subotu navečer na trećem građanskom prosvjedu u Beogradu.

Naziv okupljanja je 'Jedan od pet milijuna', a i ovoga vikenda, kao i na prethodna dva prosvjeda, nije bilo stranačkih obilježja, prenose beogradski mediji.

Prosvjed je počeo minutom šutnje kojom je odata pošta poginulima u sudaru putničkog autobusa i vlaka, u petak ujutro kod Niša, javlja B92.

Današnji skup je treći prosvjed u centru Beograda protiv nasilja, čiji je povod napad na lidera Ljevice Srbije Borka Stefanovića i još dvojicu aktivista u Kruševcu.

Prvo okupljanje 8. prosinca nazvano je "Stop krvavim košuljama", a drugo, 15. prosinca "Hajde da se prebrojimo", zbog izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako neće uvažiti zahtjeve demonstranata i ako ih bude pet miliijuna.

Na prosvjednom skupu koji je počeo u 18 sati na platou ispred Filozofskog fakulteta, govorili su glumac Branislav Trifunović, karikaturist Dušan Petričić i novinar Milan Jovanović.

Trifunović se "obratio" i predsjedniku Aleksandru Vučiću porukom da na prosvjedu ima mnogo ljudi i da će ih biti još više.

"Prebrojavali su nas oni koji kupuju diplome, našim novcima kupuju novogodišnje ukrase, televizije", rekao je Trifunović i pozvao predsjednika da "sluša narod koji ima što da mu kaže".

"U nama je sve više bijesa, ako me slušaš, čut ćeš što ti kažem, prestani lagati i prestani krasti i slušaj što ti narod kaže. Narod koji živi od tvojih sendviča i od svojih spiskova, od tvojih izbora na kojima nećemo sudjelovati", poručio je.

Sudionici su se potom uputili u prosvjednu šetnju rutom od Filozofskog fakulteta, pa kroz Vasinu, Makedonsku i Svetogorsku, Takovsku ulicu, potom do zgrade RTS-a, a zatim do Vlade Srbije i do Slavije.

Među okupljenima su bili i predsjednik i potpredsjednica Narodne stranke Vuk Jeremić sa suprugom Natašom, i Sanda Rašković-Ivić.

Pojedini sudionici nose zastave u duginim bojama, kao i transparent "Dok svi nisu slobodni, nitko nije slobodan".



Vučić kazao da ''nema problem'' s prosvjedima

Tijekom prosvjedne šetnje koja je protekla bez incidenata, promet je bio obustavljen u svim središnjim gradskim ulicama, a osim brojnih policajaca u civilu i prometne policije, nije bilo jačih policijskih snaga.

Vučić je izjavio ranije u subotu novinarima kako „nema problem“ s prosvjedima u Beogradu i da je poslije svih prosvjeda protiv njega i njegove Srpske napredne stranke „izlazio jači“, a oni koji su vodili prosvjede izlazili bi drastično slabiji".

Vučić je ocijenio da su organizatori nakon prosvjeda „imali i 30 do 40 posto“ manje snage i potpore na izborima.

Prosvjedi u Beogradu traju već treću subotu, nakon što je prije tri tjedna održana prva prosvjedna šetnja "Stop krvavim košuljama", kao odgovor na napad na čelnika stranke Ljevice Srbije Borka Stefanovića u Kruševcu.

Slogan "Jedan od pet milijuna" uslijedio je nakon Vučićeva komentara da neće ispuniti nijedan zahtev oporbe koliko god ih iziđe na ulice "makar se skupilo i pet milijuna ljudi" i koliko god dugo prosvjedi budu trajali.

"Možete dobiti samo izbore", poručio je tada Vučić.

Njegova današnja poruka uoči prosvjeda je da prosvjednici mogu šetati, ali bez nasilja i izgreda i "igrica" kao na prosvjedima u svijetu.

"Neću dopustiti one igrice koje oni igraju po bijelom svijetu - kao, nose cvijet našim policajcima, pa vi ste, kao, na našoj strani. E, ovdje nema policajaca - izvoli, šetaj koliko hoćeš, radi što god hoćeš, osim što ne smiješ činiti nasilje nigdje, ni nad kim, ni na jednom objektu", rekao je u subotu Vučić. (D.I./Hina)