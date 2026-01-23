Bio je optužen za obiteljsko nasilje, a onda je ubio trudnu bivšu partnericu i još dvoje ljudi: Cure detalji pucnjave u Australiji

Muškarac kojeg se traži zbog pucnjave, u kojoj su u malom australskom gradu ubijene tri osobe, u vrijeme napada bio je na slobodi uz jamčevinu zbog kaznenih djela obiteljskog nasilja, priopćila je policija.

Vlasti i dalje tragaju za Julianom Ingramom (37), koji je, prema sumnjama, u četvrtak poslijepodne otvorio vatru na četiri osobe u mjestu Lake Cargelligo, oko 450 kilometara zapadno od Sydneya.

"Posljednji put viđen je na cesti koja vodi iz Lake Cargelliga", rekao je u petak novinarima pomoćnik povjerenika policije savezne države New South Wales Andrew Holland.

Lokalni mediji izvijestili su da je među ubijenima bila i Ingramova bivša partnerica, 25-godišnja Sophie Quinn, koja je bila trudna. Pozivajući se na policijske izvore, navode da je među ostalim žrtvama bila i Quinnina prijateljica, koja je pronađena mrtva zajedno s njom u vozilu.

U drugoj pucnjavi, koja se dogodila ubrzo nakon prvog incidenta, ubijen je rođak Sophie Quinn, dok je 19-godišnja osoba u kritičnom stanju završila u bolnici.

"Čini se da su u ovoj fazi sve žrtve bile povezane s počiniteljem i to je smjer u kojem ćemo nastaviti istragu", rekao je Holland novinarima.

Navodi se da je Quinn bila u sedmom mjesecu trudnoće te da je trebala roditi sina u ožujku, javlja BBC.

Holland je rekao da Ingram, poznat i pod imenom Julian Pierpoint, nikada nije imao dozvolu za posjedovanje oružja te da policija istražuje kako je i gdje došao do vatrenog oružja.

U potragu za Ingramom uključeno je oko 100 policajaca, među kojima i pripadnici specijalnih taktičkih postrojbi.

Ingram je zaposlenik lokalne uprave i dobro poznaje područje, rekao je Holland. "Moguće je da se, s obzirom na to, dulje vrijeme zadrži u lokalnom području bez da bude otkriven", dodao je.