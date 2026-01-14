Bill i Hillary Clinton mogli bi biti uhićeni: Ovo je razlog

Bill i Hillary Clinton suočavaju se s mogućnošću uhićenja nakon što su odbili svjedočiti pred Kongresom u vezi s Jeffreyjem Epsteinom.

Paru je naloženo da 5. kolovoza da iskaze pred nadzornim odborom Zastupničkog doma, kojim upravljaju republikanci, a koji istražuje odnos bivšeg predsjednika s osuđenim pedofilom.

Međutim, Clintonovi su u utorak jasno dali do znanja da se ne planiraju pojaviti na Capitol Hillu, u pismu koje su poslali Jamesu Comeru, republikanskom predsjedniku odbora.

"Uvjereni smo da će svaka razumna osoba u Kongresu ili izvan njega shvatiti, na temelju svega što objavimo, da ono što radite predstavlja pokušaj kažnjavanja onih koje smatrate svojim neprijateljima i zaštite onih koje smatrate svojim prijateljima", stoji u pismu.

Clintonovi su naveli da su Comerovu odboru umjesto osobnog svjedočenja dostavili izjave pod zakletvom, identične onima koje je odbor prihvatio od drugih osoba kojima su bili upućeni sudski pozivi. Te su osobe, nakon davanja izjava, bile oslobođene obveze svjedočenja.

Unatoč tomu, Comerov glasnogovornik ranije je poručio da će odbor pokrenuti postupak za nepoštivanje Kongresa ako se Clintonovi ne pojave.

"Zakonski su obvezni pojaviti se i očekujemo da će to učiniti", rekao je glasnogovornik, piše Telegraph.

"Ako se Clintonovi ne pojave svjedočiti, nadzorni odbor Zastupničkog doma pokrenut će postupak za nepoštivanje Kongresa", dodao je.

Takav postupak mogao bi dovesti do kaznene istrage i potencijalne zatvorske kazne. Prema izvoru koji je u utorak govorio za Fox News, odbor planira već sljedećeg tjedna pokrenuti postupak protiv Billa Clintona zbog nepoštivanja Kongresa. Nije jasno odnosi li se isti plan i na Hillary Clinton.

Kongres rijetko optužuje pojedince za nepoštivanje sudskog poziva, no takvi slučajevi mogu imati ozbiljne posljedice. Trumpov savjetnik Steve Bannon 2022. godine osuđen je na četiri mjeseca zatvora zbog odbijanja poštivanja kongresnog sudskog poziva tijekom istrage demokrata o neredima 6. siječnja.

Peter Navarro, bivši savjetnik Bijele kuće, 2024. godine također je osuđen na četiri mjeseca zatvora jer se odbio pojaviti pred Kongresom i dostaviti dokumente povezane s događajima od 6. siječnja.

Istraga Clintonovih dio je šire istrage nadzornog odbora o Jeffreyju Epsteinu, koja je započela prije nego što je u studenom potpisan Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea.

Tim je zakonom Ministarstvu pravosuđa dan rok od 30 dana da objavi sve dokumente koje posjeduje, a koji su povezani s Epsteinom. Do sada je javno objavljeno oko 100.000 dokumenata, dok su tisuće drugih još nedovršene ili neobjavljene.

Među objavljenim materijalima nalaze se i fotografije Billa Clintona kako se opušta u hidromasažnoj kadi s neidentificiranom ženom. Na drugoj fotografiji prikazan je u bazenu s Ghislaine Maxwell, britanskom pripadnicom visokog društva koja služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine djecom za Epsteinovu mrežu.

U sudskim pozivima navedeno je da je Clinton letio Epsteinovim privatnim avionom četiri puta između 2002. i 2003. godine, nakon što je napustio predsjedničku dužnost. Tijekom jednog od tih putovanja fotografiran je dok mu Chauntae Davies, jedna od Epsteinovih žrtava, pruža masažu.

Bivši predsjednik nikada nije optužen ni za kakvo kazneno djelo povezano s Epsteinom.

Kao odgovor na novoobjavljene fotografije, Clinton je zatražio potpuno objavljivanje svih dokumenata povezanih s Epsteinom te je optužio Trumpovu administraciju da provodi ograničeno i selektivno objavljivanje materijala kako bi zaštitila određene osobe ili interese.