Bill Clinton hospitaliziran

Bivši američki predsjednik Bill Clinton primljen je u bolnicu nakon što je dobio temperaturu, rekao je glasnogovornik Demokrata.

"Dobrog je raspoloženja i duboko cijeni izvrsnu njegu koju prima", napisao je Angel Ureña na X-u.

Rekao je da je Clinton u ponedjeljak navečer primljena u Medicinski centar Sveučilišta Georgetown u Washingtonu radi pretraga i promatranja nakon što je dobio temperaturu. Ureñina izjava ne daje više detalja o stanju demokrata iz Arkansasa, iako izvješća američkih medija pokazuju da se očekuje da će se Clinton oporaviti.

Izvor blizak Clinton rekao je za NBC News da situacija "nije hitna" i da će bivši predsjednik biti u redu.

Ovo je najnoviji zdravstveni problem za 42. američkog predsjednika, koji je u Bijeloj kući bio od 1993. do 2001. godine. Clinton (78) je posljednji put primljen u bolnicu na šest dana 2021. godine u Kaliforniji nakon što mu se razvila infekcija u krvi. Također je poznato da je u prošlosti patio od problema sa srcem, piše BBC.

Godine 2004., u dobi od 58 godina, imao je operaciju četverostruke premosnice nakon što su liječnici pronašli znakove bolesti srca, a deset godina kasnije otvorila mu se začepljena arterija nakon što se žalio na bolove u prsima.

Nedugo nakon druge operacije, bivši predsjednik, poznat po svojoj ljubavi prema masnoj hrani, postao je vegan. Za Politico je 2016. rekao: "Možda me ne bi bilo da nisam postao vegan. To je sjajno."

Clinton je ove godine bio aktivan u predsjedničkoj kampanji, dok je putovao zemljom kako bi potaknuo kandidaturu potpredsjednice Kamale Harris za predsjednicu.

Prošli mjesec izdao je svoju najnoviju knjigu Citizen: My Life After the White House (Građanin: Moj život nakon Bijele kuće).

