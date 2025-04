Španjolska i francuska policija u akciji. Uhitili su 29-ero njih koji su prodajom 26 tona ilegalnih pesticida zaradili 5 milijuna eura. Neodobrene proizvode kojima je ili istekao rok trajanja ili nisu registrirani lažno su prikazivali kao gnojiva ili motorna ulja i koristili legalne poslove za prijevoz nezakonite robe. Čini se unosan je to biznis zbog strogih pravila Europske unije za pesticide.



"Svi ti pesticidi su bili poprilično učinkoviti međutim njihovim detaljnijim analizama utvrđeno je da postoji visok rizik njihove primjene na zdravlje potrošača, a još više negativan potencijalni utjecaj na okoliš", objasnio je Aleksandar Mešić, stručnjak za fitomedicinu Agronomskog fakulteta u Zagrebu.



Dopušteni pesticidi su bolji za okoliš, ali manje učinkoviti i nekoliko puta skuplji. Dovodi to do nelojalne konkurencije.



"S tim sredstvima se i dalje tretiraju usjevi u trećim zemljama i ta roba se nesmetano uvozi u RH, primjer Južna Amerika, Brazil, Ukrajina", objasnio je poljoprivrednik Mato Brlošić.

Sve o ovom problemu pogledajte u prilogu.