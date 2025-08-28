Objavljeno kad će biti izbori za Dodikova nasljednika

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske bit će održani 23. studenog, odlučili su u četvrtak većinom glasova članovi Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine (SIP).

Na izborima, čija će provedba koštati oko 3,2 milijuna eura, birat će se nasljednik Milorada Dodika nakon što mu je SIP ranije ovog mjeseca oduzeo mandat predsjednika entiteta na temelju pravomoćne presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

Članovi SIP-a jednoglasno su poduprli raspisivanje izbora, no pojavile su se dvojbe oko odrednice da kandidati ovoga puta mogu biti samo osobe srpske nacionalnosti s obzirom na to da su dvojica potpredsjednika RS-a iz reda Hrvata odnosno Bošnjaka, a oni ostaju na tim dužnostima.

Rezerve u vezi s tim iskazala je i predsjednica SIP-a Irena Hadžiabdić uz tvrdnju kako bi izbori morali uključivati sve, a na ovaj se način, kako tvrdi, uskraćuju univerzalna prava građana da biraju i budu birani.

Ona je stoga glasala protiv raspisivanja izbora s ovom odredbom, no prevladalo je stajalište kako treba poštovati ustavne odrednice koje definiraju da predsjednik i dva potpredsjednika RS-a moraju biti iz reda različitih konstitutivnih naroda.

"Takvu odluku smatram potpuno utemeljenom na pravu i ustavu", kazao je na sjednici hrvatski član SIP-a Vlado Rogić.

Na kraju je pet članova SIP-a glasalo za donošenje odluke o raspisivanju izbora, a dva su bila protiv.

Misija OESS-a u BiH odmah je pozdravila odluku o raspisivanju izbora uz poziv svim relevantnim sudionicima da omoguće mirnu i urednu provedbu cjelokupnog izbornog procesa. Bilo kakvo djelovanje s ciljem ometanja ili ostvarivanja nezakonitog utjecaja na izbore predstavlja znatan rizik za stabilnost države, upozorili su očito aludirajući na prijetnje da će se izbore onemogućiti.

Dodik nema pravo kandidiranja jer mu je Sud BiH odredio i zaštitnu mjeru šestogodišnje zabrane obnašanja bilo kakvih dužnosti u tijelima vlasti, odnosno institucijama koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna.

Dodik odbija prihvatiti činjenicu da je smijenjen i ponaša se kao da je još uvijek predsjednik RS-a, pa je u toj ulozi predložio i mandatara za sastav nove entitetske vlade iako na to nije imao zakonsko pravo. Od parlamenta RS-a ishodio je raspisivanje referenduma za 25. listopada, na kojemu bi se birači očitovali o tome treba li poštovati presudu i odluku o njegovoj smjeni.

Ranije je prijetio i kako neće dopustiti provedbu prijevremenih izbora, uključujući najavu da će za to angažirati entitetsku policiju. Ako to učini, suočit će se s novim kaznenim progonom. Za ometanje provedbe izbora može dobiti višegodišnju zatvorsku kaznu.

Nejasno je hoće li u konačnici Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ipak istaknuti svog kandidata za predsjednika RS-a ako to ne učine širom otvaraju vrata za pobjedu oporbenim strankama.

Golema većina njih spremna je sudjelovati na izborima uz iznimku Partije demokratskog progresa (PDP), na čijem je čelu banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković.

Iako je jedan od istaknutih čelnika oporbe koji ne skriva ambicije da postane njen apsolutni lider, Stanivuković kalkulira i predlaže da kandidat za predsjednika RS-a bude izvanstranačka osoba koju bi poduprle i vlast i oporba, odnosno da se za pravo odmjeravanje snaga sačeka do redovitih izbora planiranih za listopad 2026. godine.