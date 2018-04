Izvanredna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta BiH, posvećena izjavama bošnjačkog člana BiH Predsjedništva Bakira Izetbegovića koje su naišle na osude kao ratnohuškačke, u petak nije održana jer na nju nisu došli zastupnici većinskih bošnjačkih stranaka, a i takav rasplet poslužio je za nastavak međusobnih optužbi kao svojevrsna predigra izborne kampanje za ovogodišnje opće izbore.

Održavanje izvanredne sjednice zatražio je klub zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika nakon što je ovoga tjedna Bakir Izetbegović, držeći govor, rekao kako Bošnjaci više neće biti nenaoružani u slučaju nasilja i rata, što je osudilo i američko veleposlanstvo u zemlji.

Sjednica ipak nije mogla biti održana jer nije bilo kvoruma zbog nedolaska više zastupnika iz bošnjačkih stranaka.

Zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto izjavila je kako su izjave člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića opasne. Ona je izrazila razočaranost što sve kolege nisu došle na zakazanu sjednicu Zastupničkog doma.

"Ne vidim nijednog razloga, poslije izjava koje su uistinu ratnohuškačke, da ne budu svi odgovorni i dođu na sjednicu. Jedni prijete ratom, drugi strojnicama, a treći naoružanjem i vojnom opremom", izjavila je Krišto.

Pri tome je poručila kako je održavanje sjednice o prijetnjama ratom 'interes BiH, posebice onima koji se zalažu za stabilnost, sigurnost i napredak BiH'.

Njezin kolega, drugi zamjenik predsjednika Zastupničkog doma Šefik Džaferović, iz Izetbegovićeve SDA, izjavio je kako nije bilo razloga za sazivanje izvanredne sjednice toga doma.

"Ako je što opravdano za sazivanje hitne sjednice, onda je to naoružavanje susjeda, naoružavanje policije u Republici Srpskoj i izjave predsjednika tog entiteta Milorada Dodika kojima se napada na suverenitet i teritorijalni integritet BiH", rekao je Džaferović, koji je Izetbegovićeve izjave ocijenio kao riječi "ozbiljnog i odgovornog državnika koji ispunjava svoje ustavom propisane obaveze".

Iz američkog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost i ocijenili štetnim izjave bošnjačkog člana BiH Predsjedništva Bakira Izetbegovića.

"Pozivi na naoružavanje ili prijetnje oružjem su opasni i ne trebaju biti dio javnog diskursa. Jasno i glasno pozivamo političke vođe da se suzdrže od davanja ovakvih štetnih izjava", priopćeno je medijima iz veleposlanstva SAD-a.

Zastupnik Saša Magazinović iz SDP-a BiH, najveće oporbene stranke u toj zemlji, ocijenio je kako Bakir Izetbegović i Milorad Dodik namjerno "serviraju igrokaze s ratnohuškačkim izjavama".

Bošnjački član BiH Predsjedništva nedavno je u mjestu Ahmićima kod Viteza, prigodom obilježavanja zločina nad 116 bošnjačkih civila i vojnika koje su počinile postrojbe Hrvatskog vijeća obrane (HVO), istaknuo kako će se Bošnjaci naoružati i spremiti da im se ne ponove slični masakri.

"Ovo je zadnji put što su nam ovakvu stvar uradili. Napravit ćemo mi i pokretnu haubicu i već je radimo, transporter pokretni, pušku smo napravili i napravit ćemo onu dobru taktičku 12.7, višecjevne bacače svih mogućih kalibara i sve moguće streljivo za to i dronove. Nikad više se neće dogoditi da nam na vrata pokucaju, a da mi nemamo čime odgovoriti", rekao je Izetbegović. On je u više navrata do sada spominjao rat u kontekstu stvaranja hrvatskog entiteta ili pak raspada zemlje. (Hina)