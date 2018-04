Bakir Izetbegović, predsjedatelj Predsjedništva BiH i predsjednik SDA, u današnjem govoru povodom 25. obljetnice zločin u Ahmićima ponovno je zaprijetio ratom i kazao kako su zločini Armije BiH, poput onog u Trusini, sporadični incidenti.

"Te ‘92. godine su ljudi prodavali kravu da bi kupili 'kalašnjikov'. Tri ili četiri tisuće maraka davali su za pušku. Nikad više slabi. Ovo je zadnji put što su nam ovakvu stvar uradili. Napravit ćemo mi i pokretnu haubicu i već je radimo, transporter pokretni, pušku smo napravili i napravit ćemo onu dobru taktičku 12.7, višecjevne bacače svih mogućih kalibara i svu moguću municiju za to i dronove. Pa ćemo biti kao onaj mali čovjek koji nije krupan, ali je ljut i dobro naoružan i neka svatko dobro razmisli hoće li ga iz čista mira dirati. Nikad više se neće dogoditi da nam na vrata pokucaju, a da mi nemamo čime odgovoriti", kazao je Bakir Izetbegović, predsjedatelj Predsjedništva BiH u Ahmićima na obilježavanju 25. godišnjice stradanja Bošnjaka, piše Dnevnik.ba.

Izetbegović je naglasio kako mještani Ahmića najbolje znaju što se dogodilo na današnji dan prije 25 godina i da će za njih sjećanja na događaje iz tog dana biti svježa kao da su se jučer dogodila.

"Nama, muslimanima, to nikad neće biti jasno. Znamo da se to dogodilo. Kako su bili spremni da takve stvari učine, zašto su to učinili. Hvala Bogu, nama nije jasno. Da biste zlikovca shvatili, morate imati malo zla u sebi, da bi to prepoznali i da bi se za to pripremili. Nama se to događalo diljem BiH", rekao je Izetbegović.

Izjavio je da će one koji su počinili zločine, ukoliko ih ne kazni ovozemaljski sud, kazniti onaj drugi.

"Ova zemlja, što kaže Kuran, nosi teret, čeka Sudnji dan da ih izbaci pa da nastupi jedini pravi sud, jer ovi ljudski sudovi su svi nedostatni. Izvući će se, nažalost, mnogi kriminalci, ali leći će u tu zemlju pa će i oni čekati da se taj dan toga suda dogodi. I ne samo zemlja. Kažu da je najveća grobnica Bošnjaka rijeka Drina. Što su nam sve uradili u posljednjih 150 godina. Kraja tome nema. I kasno je da te ljude vratimo, naše očeve, dvojicu mojih daidža u Jasenovcu. Po jednom nosim ime. Ne znam tko mi je više jada nanio, četnici ili ustaše u tom Drugom svjetskom ratu, tko mi je više familije nagrdio", kazao je Izetbegović.

Ubijeni članovi obitelji se, kazao je, ne mogu vratiti, ali je moguće sačuvati djecu i unuke da se takve stvari više nikad ne dogode.

"Nakon svega što je prošlo treba podvući crtu i dobro se zadubiti u sve elemente toga što nam se dogodilo. Mi živimo sa Srbima i Hrvatima stotinama godina i nastavit ćemo živjeti. Mi se ne smijemo otrovati mržnjom i željom za osvetom spram Srba i Hrvata", poručio je Izetbegović.

Podsjetio je da Allah ne brani muslimanima da budu prijatelji s onima protiv kojih su ratovali, osim s nasilnicima.

''Gonit ćemo ih dok su živi''

"Dok smo mi živi, dok su oni živi, mi ćemo njih goniti, na domaće sudove i one međunarodne, a s narodom nama valja živjeti i miriti se. S običnim, dobrim ljudima kojih ima svugdje", smatra Izetbegović.

Naglasio je da na Drini nema niti jedne obitelji koja se ne sjeća da joj je susjed jednog dana 'došao na vrata'. Međutim, ipak je potrebno tražiti dobre ljude među njima i s njima praviti front koji će suziti prostor zlikovcima u budućnosti.

"Malo je naroda dobrih kao što je bošnjački, sklonih praštanju, merhametli, hrabrih. Malo je takvih i ne znam bi li ijedan narod izdržao ono što je naš narod izdržao. Ono je potpuno mimo vojne logike, da nas desetorostruko udružen neprijatelj napadne sa svih strana, da nas podijeli u enklave i odvoji od svijeta, a da se mi, umjesto da za nekoliko tjedana legnemo i predamo se, branimo mjesecima, godinama, da napravimo prevagu ‘94. i da ‘95. godine Armija BiH, koju su 90 posto činili Bošnjaci, samo pobjede zabilježi. Nijedan poraz ‘95. To smo mi i toga treba biti svjestan i na to treba biti ponosan i treba braniti istinu o tome", poručio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Važno je, dodaje, ne dozvoliti izjednačavanje strana, jer branitelj i agresor, ističe, nisu isti i nisu iste stvari radili.

"Kod nas su se dogodili zločini. Danas se obilježava u Trusini, gdje su neki naši zlikovci sličnu stvar napravili Hrvatima. Ali kod nas je to bio incident. Kod nas se to procesuiralo. Zato se kod nas u ratu kažnjavalo. Mi smo se usred opkoljenog Sarajeva sa takvim ljudima ‘93. obračunali i uveli red i disciplinu i to se svelo samo na pojedinačne slučajeve. Kod njih je to bio sistem, planiran, ohrabrivan, zataškavan i tako dalje. To je bio način ratovanja druge i treće strane", izjavio je Izetbegović.

Svjedočit ćemo, upozorava, pokušajima izjednačavanja zločina, što će se događati i kroz pokušaje procesuiranja nekih generala Armije RBiH kao pandan udruženim zločinačkim poduhvatima i presudama Prliću i ostalim te generalu Ratku Mladiću.

''Istina je na našoj strani''

"To ne smijemo dopustiti. To se ne smije dogoditi. Istina je na našoj strani", poručio je Izetbegović.

Kazao je i da postoje podmukli planovi ''cjepkanja naroda'', poput pravljenja novih islamskih zajednica u BiH, pravljenja novih paradžemata.

"U RS-u su 20 posto niža primanja penzionera i radnika, a zaštita boračka je trostruko slabija nego kod nas. Tamo nema pobune. Tamo ne blokiraju ceste. Tamo ne pale zgrade Predsjedništva. Samo se ovdje atomizira i samo se ovdje Bošnjaci sve vrijeme uvode u jednu autodestrukciju.

Neka naprave tisuću stranaka pa neka se bore u listopadu za vlast. Koga hoće narod, neka odabere. Samo nema udarati na državu. Islamska zajednica je duša ove zemlje. Ona nam čuva ponos, ona nam čuva vjeru. Nema još jedne islamske zajednice, samo ova. I nema druge države. Ona nam je kao krov nad glavom. Ne dajte da nam razbiju državu. Neka bude stranaka, neka se bore za vlast, ali nema udarati na državu", kazao je Izetbegović.

Podsjetio je na prosvjede iz veljače 2014. godine, kada su, zbog paljenja zgrade Predsjedništva i drugih institucija, neki investitori odustali od investiranja u BiH. Istovremeno je poručio da Bošnjaci više nikad ne smiju biti slabi.

Naglasio je da je potrebno naći dobre ljude u drugim narodima, kojih ima i koji su, kako je kazao, sjedili u Predsjedništvu BiH sa Alijom Izetbegovićem.

"Malo su tihi. Ove galamdžije ih nadglasaju, ali im treba otvoriti prostor i oni će izaći. Ogromna većina ljudi u BiH želi konačno mir, sigurnost, relaksaciju, da vide gdje će mu dijete i unuk ostati. Njima treba otvoriti prostor, pružiti ruku i biti dio euroatlantskih integracija", izjavio je Izetbegović.