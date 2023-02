Boravak američkog predsjednika Bidena u Kijevu nadziran je i iz zraka. Dva zrakoplova su kružili blizu ukrajinske granice kako bi otkrili bilo kakve prijetnje posjetu američkog predsjednika.

Najmanje dva izviđačka zrakoplova američkih zračnih snaga viđena su kako kruže u blizini granice Poljske i Ukrajine dok je Joe Biden danas bio u posjetu Kijevu.

Oba zrakoplova su Boeing E-3B Sentry, koji rade kao sustavi za rano upozoravanje i kontrolu u zraku, javlja Sky News.

Zrakoplovi su kružili u blizini ukrajinske granice kako bi se otkrile bilo kakve prijetnje dok je američki predsjednik boravio u Ukrajini.

Počeli su nadzirati područje sinoć u 22 sata po ukrajinskom vremenu, potencijalno kada je Biden krenuo na put Poljske, pa Ukrajine. Podaci praćenja za oba leta ne pokazuju odakle su krenuli, ali su prvi put bili vidljivi kada su se nalazili iznad Poljske.

Američki čelnik je danas nenajavljeno stigao u glavni grad Ukrajine, gdje se susreo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Američki je predsjednik obećao novo oružje Ukrajini, prije svega topničko streljivo, i obećao toj zemlji američku "nepokolebljivu" potporu protiv ruske invazije. Rekao je da će Washington biti uz Ukrajinu koliko god je potrebno.

Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan potvrdio je da je predsjednička delegacija obavijestila Rusiju o putovanju predsjednika Bidena u Kijev. Na putovanju se radilo nekoliko mjeseci, ali u petak je donesena odluka da se ide.

Bijela kuća obavijestila je Ruse o putovanju nekoliko sati prije polaska u nedjelju ujutro, javlja Sky News.

