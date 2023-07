"Bio je jasan": Biden podržava prodaju borbenih zrakoplova Turskoj

Uoči samita čelnika NATO-a u glavnom gradu Litve Vilniusu, američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan je rekao da je predsjednik Joe Biden "bio jasan da podržava transfer".

"Nije stavio nikakva ograničenja na to. On namjerava nastaviti s tim transferom", poručio je Sullivan, ali nije dao nikakve detalje o vremenskom razdoblju u kojem će se to realizirati.

Kasno u ponedjeljak, turski predsjednik Tayyip Erdogan pristao je proslijediti turskom parlamentu glasanje o ratifikaciji švedskog zahtjeva za članstvo u NATO-u, nakon višemjesečnog pritiska SAD-a i njegovih saveznika.

Neki partneri u NATO-u vjeruju da je Turska, koja je u listopadu 2021. zatražila kupnju mlažnjaka F-16 i gotovo 80 kompleta za modernizaciju svojih postojećih borbenih zrakoplova u vrijednosti od 20 milijardi dolara, koristila švedski zahtjev kako bi izvršila pritisak na Washington u pogledu zrakoplova.

Sullivan je također rekao da će NATO saveznici poslati "jedinstveni, pozitivni signal" o putu Ukrajine prema članstvu u savezu tijekom samita, što je glavna tema razgovora u Vilniusu.