Stoltenberg objavio: Erdogan dao zeleno svjetlo za ulazak Švedske u NATO - "Ovo je povijesni korak"

Predsjednik Turske Tayyip Erdogan dao je zeleno svjetlo za ulazak Švedske u Savez nakon sastanka sa švedskim premijerom u Litvi kojeg je organizirao glavni tajni NATO-a Jens Stoltenberg.

"Ovo je povijesni korak koji će ojačati i učiniti sigurnijima sve NATO-ve saveznike", napisao je Stoltenberg na Twitteru.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba