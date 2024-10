SAD napao ciljeve u Jemenu, Biden savjetovao Netanyahua: "Nijedna administracija nije pomogla više..."

Američki predsjednik Joe Biden rekao je u petak da bi na mjestu Izraela razmislio o alternativama gađanju iranskih naftnih postrojenja, dodavši da misli kako Izrael još nije odlučio kako odgovoriti Iranu.

Biden je na brifingu Bijele kuće odgovarao na pitanja novinara.

"Izraelci nisu odlučili što će po pitanju napada. O tome se još raspravlja", rekao je Biden novinarima.

"Da sam na njihovom mjestu, razmislio bih o alternativama gađanja naftnih postrojenja", dodao je.

Tenzije između Irana i Izraela su na visokoj razini, dok Izrael važe opcije kako će odgovoriti Teheranu na napad balističkim projektilima, koji je Iran izveo u utorak kao odgovor na izraelsku vojnu akciju u Libanonu.

Bidena su novinari također pitali smatra li da izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušava utjecati na američke izbore 5. studenog time što se ne želi upustiti u diplomaciju.

"Pokušava li utjecati na izbore, to ne znam, na to ne računam", odgovorio je Biden. "Nijedna administracija nije pomogla više Izraelu od moje."

Američki predsjednik također je rekao da je uvjeren da će predstojeći predsjednički izbori biti slobodni i pošteni, no zabrinut je za reakciju republikanskog kandidata Donalda Trumpa ako izgubi.

"Uvjeren sam da će biti slobodni i pošteni. Ne znam hoće li biti mirni. Ono što je Trump rekao, i ono što je rekao prošli put, kad mu se nije svidio ishod izbora, vrlo je opasno", rekao je Biden.

Biden je rekao da je znakovito to što Trumpov izbor za potpredsjednika, američki senator JD Vance, nije htio tijekom potpredsjedničke debate potvrditi da će prihvatiti ishod izbora 5. studenog.

Trump se natječe protiv demokratske potpredsjednice Kamale Harris, u tijesnoj utrci koju će odlučiti glasači iz svega nekoliko saveznih država.

Američke snage izvele su udare na 15 ciljeva u područjima Jemena pod kontrolom pobunjenika hutista, potvrdila je američka vojska.

Dijelovi Jemena napadnuti su iz zraka u petak, uključujući glavni grad Sanu i zračnu luku Hudaidu, prenosi Al Masirah TV, glavna televizija hutističkog pokreta koji kontrolira većinu Jemena.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted strikes on 15 Houthi targets in Iranian-backed Houthi-controlled areas of Yemen today at about 5 p.m. (Sanaa time). These targets included Houthi offensive military capabilities. These actions were taken to protect freedom of… pic.twitter.com/w8dC2lacpP