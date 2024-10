Milanović: "Građani Hrvatske moraju ovo znati... To je ulazak u rat"

Predsjednik Zoran Milanović poručio je da će hrvatski vojnici sigurno ići u Ukrajinu bude li Hrvatska sudjelovala u novoj NATO-ovoj misiji za tu zemlju i ponovio da joj se protivi jer to znači ulazak rat.

Posljednjih dana traje sukob Milanovića i vlade koja želi poslati do pet časnika u NATO-vu aktivnost sigurnosne pomoći i obuke Ukrajini (NSATU). Banski dvori tvrde da će se aktivnosti provoditi u Wiesbadenu u Njemačkoj, a Milanović da će hrvatski vojnici ići i u Ukrajinu.

"Ja naravno nisam bio protiv komunikea koji je usvojen ranije na samitu NATO u srpnju, to je laž, jer da sam bio protiv komunikea on ne bi bio usvojen. I onda nijedna država koja želi sudjelovati ili misli da želi sudjelovati ili po inerciji sudjeluje u ovom, po meni, ludilu, to ne bi mogla. Dakle, odluka je donesena erga omnes. Od tada i prije toga, ja cijelo vrijeme govorim da neću dopustiti da se Hrvatsku uvlači dublje i dalje u rat. I upravo se to sada događa. Moja dužnost je ne da plašim ljude i ja to ne radim - ja ih možda ponekad plašim, s razlogom, HDZ-om jer ga smatram problemom možda i većim od rata u Ukrajini - ali je moja dužnost da im kažem istinu i da ih upozorim na posljedice te istine“, rekao je Milanović objašnjavajući zašto nije dao prethodnu suglasnost na Vladin prijedlog odluke o sudjelovanju Hrvatske u misiji NSATU.



"A istina je sljedeća. Odluka je donesena i države mogu sudjelovati ali, što se mene tiče, Hrvatska neće. Moja nije zadnja. Moj stav će uvijek biti da u ovakvim ludorijama i neodgovornim avanturama ne sudjelujemo. To govorim od početka. I to ne samo zato, ili ne zato što to misli velika većina građana, nego zato što u tu duboko vjerujem i što mi to moje ljudsko, političko i svako drugo iskustvo govori. Dakle, ta misija je korak dalje prema ratu. Definitivno. I to nakon više od dvije i pol godine od početka rata i ruskog upada u Ukrajinu. Jeste se pitali zašto do sada NATO, u formatu NATO-a, nije sudjelovao na ovaj način? Europska unija je nešto prtljala, to smo odbili prije dvije godine u Hrvatskom saboru, međutim, NATO do sada nije. Dakle, NATO se direktno uključuje u rat”, upozorio je predsjednik.

Govoreći o toj NATO-ovoj misiji izravne stožerne potpore i planiranja ukrajinskim vojnim potrebama, predsjednik Milanović je podsjetio kako je “to ono što se do sada radilo bilateralno, a sada to radi NATO”. “To je ulazak u rat. Svejedno je na kraju krajeva jesu li hrvatski vojnici ili časnici u Wiesbadenu ili u Ukrajini. Međutim, ta misija će se odvijati na teritoriju Ukrajine. Prisutnost personala NATO-a će biti na teritoriju Ukrajine. Je li to građani Hrvatske i svi građani svih članica NATO-a trebaju znati? Pa naravno da trebaju. Da bi donijeli informiranu i pametnu odluku. Ja na takve ludorije neću stavljati svoj potpis“, upozorio je nadalje Predsjednik govoreći o spornoj NATO misiji.



Ukoliko saborski zastupnici smatraju da je to prava stvar za Hrvatsku, naglasio je, to je njihova odgovornost.

„Dakle, u ovoj liniji moja nije zadnja. Moja je zadnja u zapovijedanju oružanim snagama u praktički svemu što ima interni karakter unutar Hrvatske. U ovom slučaju moguće je da jedan broj ljudi nasjedne na Plenkovićeve laži. Potpuno moguće, ali se nadam da se to neće dogoditi“, dodao je.



"Dakle, ja se ne stavljam iznad nikoga. Moja dužnost je da upozorim na opasnost, na pogibelj i na to da Hrvatska u tome neće sudjelovati ni sada ni sljedećih pet godina koliko ću još biti predsjednik. Naprosto, imam potrebu to reći i naglasiti sto puta ako treba. Jer, još jednom, ja sam potpisao 12 odluka, kao i odluku da se kontingent hrvatskih vojnika u prednjoj prisutnosti potpore članicama NATO-a poveća značajno. Dakle, to je potpora NATO-u. To je nešto što smatram da je korektno. Možemo razgovarati o tome da li stvarna prijetnja prijeti tim državama, ali ako će se one bolje osjećati radi prisutstva naših vojnika - a tu se radi o stotinama vojnika - neka budu u Poljskoj, neka budu u Litvi, neka budu u stožeru u Mađarskoj”, poručio je.



Komentirajući izjavu premijera Plenkovića, kazao je:

"Plenković govori o nekakvim mojim dogovorima s Putinom, to je danas rekao, da ga zanima koji su moji dogovori s Putinom. Pa Putina je Kolinda pozvala u Hrvatsku dok je Rusija bila pod sankcijama, od 2014. Slikala se tamo, slavila u Moskvi na svjetskom prvenstvu. Poziv je tada upućen i ja sam ga formalno i kurtoazno ponovio 2020. godine i nakon toga više nijednom. Onda je ministar vanjskih poslova Grlić Radman otišao u Moskvu neposredno prije ruskog upada u Ukrajinu i pozvao Putina u Hrvatsku. Dakle, to apsolutno nije bilo vrijeme za dogovore s Putinom, ali Plenković ih je očito imao, a Grlić Radman je recitirao pjesmice Lavrovu“, podsjetio je predsjednik Milanović.



“Ja Plenkovića onda mogu analogno pitati - koji su njegovi dogovori sa Ukrajinom, koji su njegovi dogovori sa Rafalima i sa Francuskom? Kakva je to kupovina rabljenih letjelica kada se par godina nakon toga ta ista roba, ali kvalitetnija, prodaje Srbiji? Jesu li to dogovori Plenkovićevi? Kakav je njegov, ili nekoga drugoga, dogovor o kupnji bespilotnih turskih letjelica? Ajde se zapitajte, na temelju koje taktičko-tehničke studije je donesena odluka da se nabavi baš to i za baš taj iznos? Koja grana vojska, koji rod je to tražio?”, upitao je predsjednik Milanović.

Predsjednik se slaže kako su bespilotne letjelice danas potreba, ali upozorava na način na koji je dogovorena njihova kupnja. “Za vrijeme Banožića, turski trgovci su došli nuditi svoju robu u Hrvatsku. Oni su došli ovdje, nije to bilo zbog izražene potrebe nekog iz vojske. Onda je netko otišao u Tursku, Banožić, i ta priča se nastavlja. I Hrvatska, kao što sada saznajemo, za nešto manje od 100 milijuna dolara kupuje bespilotne letjelice, one koje su u Ukrajini sve skinute s neba. Zašto baš te? Zašto taj tip i zašto od tog proizvođača? I hoće li onda te iste letjelice, nakon što ih prodaju nama, za godinu dana prodati Srbima? Jer vidimo kako se radi. I vidimo kako ljudi koji nas predstavljaju vode poslove”, rekao je predsjednik Milanović.

