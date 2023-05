Bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi (86), koji je prije mjesec dana hospitaliziran, u subotu se prvi put obratio svojim pristašama videoporukom iz bolničke sobe.

"Evo me, tu sam za vas, prvi put u mjesec dana odjenuo sam košulju i sako", rekao je talijanski medijski mogul Silvio Berlusconi u unaprijed snimljenom govoru, koji je pušten sudionicima kongresa njegove desničarske stranke Forza Italia.

