Izraelski premijer Libanoncima: "Mi ratujemo s Hezbolahom, a ne s vama. Koriste vas kao živi štit."

Osim video poruke odaslane su tisuće SMS poruka s upozorenjem stanovništvu na jugu Libanona da krenu prema sjeveru zemlje. Obitelji su natrpali aute, kombije i kamione sa svim svojim stvarima, a više generacija stisnulo bi se u jedno vozulo. Dok su bombe padale, djeca su u krilima sjedaila roditeljima, a koferi su im bili vezani za krov automobila, prenosi Reuters.

Izraelska vojska rekla je da je napala Hezbollah na jugu, istoku i sjeveru Libanona, uključujući "lansere, zapovjedna mjesta i terorističku infrastrukturu". Izraelske zračne snage napale su oko 1.600 ciljeva Hezbollaha u južnom Libanonu i dolini Bekaa, rečeno je.

Video i SMS upozorenjima unatoč, kao i od Izraela uvijek obećanim "preciznim udarima na teroriste", jučerašnji napadi doveli su do smrti 492 ljudi od kojih 35 djece, a 1645 ljudi je ranjeno. Jedan libanonski službenik kaže kad je to bio najveći dnevni broj umrlih od nasilja još od građanskog rata od 1975. do 1990.

Različita viđenja eskalacije

Viši dužnosnik State Departmenta rekao je da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju prekograničnu eskalaciju između Izraela i Hezbollaha te da će Washington razgovarati o "konkretnim idejama" sa saveznicima i partnerima kako bi spriječio širenje rata.

Izraelski dužnosnici rekli su da je nedavni porast zračnih napada na ciljeve Hezbollaha u Libanonu osmišljen kako bi se grupa koja je bliska Iranu prisilila da pristane na diplomatsko rješenje.

Na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku sudjeluje i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian koji je rekao novinarima da Izrtael želi čitav Bliski istok uvući u totalni rat provocirajući Iran da se pridruži sukobu Izraela i Hezbolaha. "Izrael je taj koji želi stvoriti sveopći sukob. Posljedice takve nestabilnosti bile bi nepopravljive."

Izraelski ministar obrane Yoav Gallant rekao je da je ponedjeljak označio "značajan vrhunac" u gotovo godinu dana dugom sukobu. "Na današnji dan izbacili smo iz stroja desetke tisuća raketa i preciznog streljiva. Ono što je Hezbollah izgradio u razdoblju od 20 godina, od drugog libanonskog rata, upravo sada uništava IDF", rekao je u izjavi.

