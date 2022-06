Belgijski satirični list Le Chou News objavio je fotografiju predsjednika Milanovića koji je, čini se, ostao sam na susretu svjetskih čelnika zemalja članica NATO-a U Madridu. Uz fotografiju su objavili i zanimljiv komentar.

Belgijski satirički novinari našalili su se na račun hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koji boravi u Madridu na samitu NATO-a. Novinari su Milanovića uhvatili u trenutku kad je stajao sam u blizini Emmanuela Macrona, Joe Bidena i danske premijerke Mette Frederiksen, ali činilo se da je ostao sam u pozadini.

Fotografiju su objavili uz komentar "Nitko ne želi pričati s ludim hrvatskim predsjednikom".

Nobody Wants To Talk To Croatia’s Nutjob President #NATO pic.twitter.com/MRUZX7anwD