Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac ekskluzivno je razgovarala s kraljevskim biografom Robertom Hardmanom.

Velika Britanija tuguje od kad je u četvrtak poslijepodne objavljeno da je preminula kraljica Elizabeta II. Istovremeno, u Britaniji počinje nova era. Charles III. i službeno je postao kralj.

Povijesne dane u Lonodnu prati Barbara Štrbac koja je u subotu ekskluzivno razgovarala s Robertom Hardmanom, kraljevskim biografom.

Hardman se slaže da je ovo zaista predstavlja kraj jedne ere. "Ovo je kraj drugog elizabetinskog doba, kraj najdulje vladavine u britanskoj povijesti, ali u monarhiji su najvažniji kontinuitet, stabilnost i stalnost, tako da, kad jedna era završi, druga započne", kazao je istaknuvši da je neupitno da će život zemlje jednostavno biti drugačiji od sada pa nadalje.

Na pitanje hoće li Charles III. biti dobar kralj, Hardman odgovora kako misli da će tomu biti tako, dodavši da će biti drukčiji kralj. "Svaki je monarh drugačiji. On dolazi na tron malo prije svog 74. rođendana, a njegova je majka na tron došla kao 25-godišnja majka dvoje djece“, kazao je istaknuvši kako je Elizabeta II. tada bila mlada žena te da je imala Winstona Churchilla za premijera.

Charles III. nastariji je u povijesti

"On je novi kralj, a novoizabrana premijerka je na toj funkciji svega dva dana dulje nego što je on kralj, tako da je ozračje potpuno drugačije", rekao je. Također, ističe kraljevski biograf, Charles III. je najstarija osoba koja je postala kraljem i to u dobi od 74 godine, tako da je imao prilično vremena razmišljat i o tome. "On ima vrlo jasne, dobro promišljene stavove, samo što nismo mogli mnogo čuti o njima jer je imao mnogo poštovanja prema svojoj majci i jer je bilo doista neprimjereno raspravljati o tome dok je ona bila živa“, kazao je.

Barbaru Štrbac zanimalo je hoće li Charles III. promijeniti monarhiju.

"Siguran sam da će je promijeniti na isti način na koji ju je ona promijenila, na način na koji ju je njezin otac promijenio. Ona je to činila toliko polagano, da nismo ni primijetili, ali monarhija danas i je potpuno drugačija od onih koje je naslijedila. Sve je drugačije. Osoblje se sada bira prema zaslugama, promijenila su se pravila oko nasljeđivanja krune, oko toga tko se s kim smije vjenčati. To je drugačija monarhija sada, a siguran sam da će to biti i s njim“, smatra.

Ne smije biti sumnje u monarhiju

Dodao je da pred Ujedinjenim Kraljevstvom razdoblje doista dobro planiranih, jasnih formalnosti. "Bit će dosta nekadašnjih ceremonija, ali bit će i mnogo modernih detalja. Kralj će se uživo obratiti naciji, očekujem da će krenuti na brz obilazak najvažnijih dijelova Kraljevstva" kazao je, poručivši da će novoizabrani kralj morati otići u Škotsku, Sjevernu Irsku i Wales“.

"Mora pokazati da je to jedna zemlja. Mora uvjeriti ljude da je sve uobičajeno i mora to učiniti vrlo brzo, s obzirom na to da živimo u razdoblju političke nesigurnosti i svih međunarodnih kriza. Jedna stvar koju svakako ne želi jest ta da bude imalo sumnje u monarhiju“, istaknuo je.

Dodao je još da će do krunidbe proći još mjeseci, ali ne toliko kao prošli put. Kraljica je čekala i više od godinu dana jer je Britanija tek bila izišla iz rata i trebalo je mnogo vremena da se sve organizira. "Imamo starog kralja, najstarijeg kralja kojeg smo ikad imali. On će sigurno htjeti biti postavljen, biti okrunjen što prije. Zato mislim, možda ne do kraja godine, ali svakako početkom iduće", rekao je za kraj.



