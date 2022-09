Charles III. službeno je proglašen kraljem na ceremoniji u Palači svetog Jakova, a mi donosimo nepoznate detalje iz njegova života, uključujući i najveće skandale koje je izazvao.

Kralj Charles III. u subotu je službeno proglašen britanskim monarhom na ceremoniji u Palači svetog Jakova gdje su okupljeni bivši premijeri, biskupi i političari uzvikivali "Bože čuvaj kralja".

"Preuzimajući ove odgovornosti, nastojat ću slijediti nadahnjujući primjer koji sam dobio u podupiranju ustavne vlade i težiti miru, skladu i prosperitetu naroda ovih otoka i kraljevstva i teritorija Commonwealtha diljem svijeta", objavio je tim povodom novi britanski kralj.

Smrt 96-godišnje kraljice Elizabete II. u četvrtak, nakon 70 godina na tronu, aktivirala je davno osmišljene planove za dane žalosti i državni sprovod.

Novi kralj automatski je naslijedio svoju majku odmah u četvrtak, no Vijeće za nasljeđivanje sastalo se u subotu kako bi to potvrdilo. Među potpisnicima bili su i Charlesov sin William, prvi u redu za budućeg kralja nakon svog 73-godišnjeg oca, Charlesova supruga Camilla te nova premijerka Liz Truss.

Nakon službenog preuzimanja trona novi kralj je kazao kako "nosi težak teret koji mu je povjeren i kojem će posvetiti ostatak života".

"Molim se za vodstvo i pomoć Svemogućeg Boga", zaključio je.

Njegov govor čitat će se javno i u drugim prijestolnicama Ujedinjenog Kraljevstva – škotskom Edinburghu, sjevernoirskom Belfastu i velškom Cardiffu, kao i u drugim dijelovima zemlje.

Novi kralj postaje monarh i 14 drugih država, uključujući Australiju, Kanadu, Jamajku, Novi Zeland i Papuu Novu Gvineju.

O Charlesu neki detalji nisu naširoko poznati.

Kao je dijete je bio jako osjetljiv, a čak je i Churchill jednom prilikom prokomentirao kako je premlad da bi toliko razmišljao. Vršnjaci su ga u školi maltretirali zbog viška kilograma i klempavih ušiju koje je kasnije operirao.

Charles je sa samo 14 godina izazvao i svoj prvi nacionalni skandal nakon školske vožnje brodom u pubu na otoku Lewis naručio je alkoholno piće. Na njegovu nesreću, pored njega je sjedio novinar koji je objavio priču, a kao posljedicu je Charlesov tjelohranitelj Don Green dobio otkaz.

On je prvi član britanske kraljevske obitelji koji ima akademsko zvanje, a njegovo puno ime je Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor. Tijekom čitavog svog života nije se posebno slagao sa svojim ocem, princom Philipom, jer je navodno bio strog u odgoju. Charles mu se jednom navodno suprotstavio, a tijekom svađe mu je rekao da zapamti kako razgovara s budućim kraljem Velike Britanije.

Mnogi novinari koji su intervjuirali Charlesa ispričali su kako je vrlo pristupačan, no sve se promijeni kada se upale kamere. Novi kralj navodno mrzi davati televizijske intervjue jer mu bude strašno neugodno.

Nakon rastave od pokojne princeze Diane svjetska javnost nije imala najbolje mišljenje o Charlesu. Oženili su se 1981. godine i dobili dvojicu sinova, no njihova obiteljska idila nije dugo potrajala. Charles je navodno varao Dianu s današnjom suprugom Camillom, a ona je o ljubavnom trokutu u kojem se našla progovorila javno.

"Pa, u braku nas je bilo troje što je poprilična gužva", izjavila je tada Diana 1995. godine u šokantnom intervjuu za BBC koji je u vrijeme emitiranja gledalo čak 23 milijuna ljudi.

Dianin i Charlesov razvod je finaliziran u kolovozu 1996., samo godinu dana prije njene tragične smrti u tunelu u Parizu. Charles je 2005. godine oženio Camillu, a oni su prvi kraljevski bračni par koji je imao civilno, umjesto crkvenog vjenčanja.

Camilla, koja je po novome stekla naziv kraljice pratilje, Charlesa je naučila kako se treba ponašati u javnosti, što je mnogima promijenilo sliku o njemu.

Zanimljivo je i da je, prije nego što je upoznao Dianu, Charles zaprosio svoju rođakinju u drugom koljenu Amandu Knatchbull, danas poznatu kao Lady Amandu Ellingworth, no ona ga je odbila, kako je otkrio povjesničar britanske kraljevske obitelji Robert Lacey u svojoj knjizi "Battle of Brothers: William and Harry: The Inside Story of a Family in Tumult".

Poznato je i da Charles u palači voli da su određene stvari isključivo po njegovu "guštu". Svi kuhari koji rade za njega znaju točno u koliko sati mu trebaju servirati čaj, kolače i jaja, a on se navodno naljuti ako ne bude kako je zamislio. Za razliku od ostalih članova kraljevske obitelji koji često putuju komercijalnim letovima i ostalim prijevoznim sredstvima, Charles isključivo putuje privatnim zrakoplovima.

