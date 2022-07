Potencijalno smrtonosna vrsta bakterije koja se prije nalazila samo u dijelovima južne Azije, Afrike ili Australije prvi je put otkrivena u uzorcima tla i vode u SAD-u, priopćili su u srijedu iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Riječ je o bakteriji koja se zove Burkholderia pseudomallei, a može dovesti do oboljenja melioidoze, koja se pokazala smrtonosnom u polovici slučajeva diljem svijeta.

No, u srijedu čini se da je došlo do obrata te je CDC izvijestio da je bakterija nađena u uzorcima tla i vode prikupljenima uz obalu Meksičkog zaljeva u državi Mississippi, otkriva NBC News.

Zbog toga je izdano upozorenje svim liječnicima u Americi da te informacije imaju na umu i da obrate pozornost kod svojih pacijenata na moguće znakove ove bolesti. A simptomi su kašalj, povišena temperatura i bol u prsima.

Ne zna se koliko dugo je bakterija u okolišu

U težim slučajevima bolest može dovesti do dezorijentacije, simptomima sličnim upali pluća, kao i napadaje poput onih kod epilepsije. U priopćenju CDC-a stiču da nije još jasno koliko dugo je bakterija prisutna u okolišu i gdje bi još u SAD-u mogla biti.

U Americi, duž obale Meksičkog zaljeva, imamo suptropsku klimu te je toplo i vlažno te je ta klima idealna za Burkholderiju pseudomallei,” rekla je dr. Jill Weatherhead, profesorica tropske medicine i zaraznih bolesti sa medicinskog fakulteta Baylor u Houstonu.

Bakterija je otkrivena u SAD-u kada su dvijema osobama u Mississippiju liječnici dijagnosticirali spomenutu bolest.