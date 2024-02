Avionu u letu otpala vrata kabine, sada je objavljeno izvješće o razlozima opasnog incidenta

Vrata koja su odletjela s Boeinga 737 Max nedugo nakon polijetanja u siječnju vjerojatno nisu bila pravilno osigurana, objavio je u utorak američki Nacionalni odbor za sigurnost prometa.

To je tijelo objavilo inicijalno izvješće o istrazi incidenta zrakoplova Alaska Airlines 5. siječnja kada su u letu otpala vrata kabine.

Incident se dogodio nekoliko minuta nakon polijetanja zrakoplova na letu 1282 iz Portlanda prema Ontariju.

U izvješću se kaže da su nedostajala četiri ključna vijka koja su namijenjena zatvaranju ploče kabine koja stoji na mjestu izlaza u slučaju opasnosti, objavio je BBC.

Do neplaniranog odvajanja zadnjih lijevih vrata za izlaz u slučaju opasnosti došlo je na visini od oko 4.900 metara.

Čini se da je nedostatak vijaka omogućio pomicanje ploče iz njezine pozicije i odvajanje od zrakoplova, kaže se u izvješću.

Ploča koja pokriva izlaz u nuždi odvojila se i ostavila zjapeću rupu na bočnoj strani trupa. Zrakoplov je tada pretrpio nagli gubitak tlaka u kabini no vratio se u zračnu luku bez žrtava.

Aviokompanija Alaska Airlines je nakon toga prizemljila sve zrakoplove Boeing 737-9 iz svoje flote.

Prizemljenje te linije zrakoplova rezultiralo je otkazivanjem tisuća letova u siječnju.

An Alaska Airlines flight (brand new 737 Max 9) had to make an emergency landing shortly after takeoff, when a ‘window and a chunk of fuselage’ blew out at 16,000 feet.

Phones, and other items were sucked out when the plane depressurized. pic.twitter.com/WedaE1LjgI