Koalicijski partneri: Ne vidimo ništa sporno na Thompsonovu koncertu

Uoči sastanka vladajuće koalicije, dio partnera komentirao je u srijedu Thompsonov koncert, HNS, HSLS i HDS drže ga okupljanjem domoljuba i demonstracijom zajedništva, a kažu i kako im pozdrav "za dom spremni" kao dio pjesme nije sporan, no jest kada se izgovara u Hrvatskom saboru.

Predsjednik HNS-a Krunoslav Lukačić izjavio je kako poštuje odluku Visokog prekršajnog suda kada je u pitanju pjesma "Bojna Čavoglave" i korištenje pokliča "za dom spremni". Kaže da su mladi koji su se tamo okupili došli pokazati zajedništvo i domoljublje i većina je imala hrvatska obilježja. Oni koji nisu, to jest sporno i to treba sankcioniorati, ističe Lukačić dodajući kako je neprimjereno i da se pozdrav "za dom spremni" koristi u Saboru kao što je to bilo jučer.

Hrvoje Zekanović iz HDS-a kaže kako je kompletna oporba, posebice ljevica, već duže vremena u "konck downu", a ovaj koncert im je bio šlag na torti. Kad se okupi pola milijuna ljudi na jednom mjestu, naravno da će im biti krivo i da će biti zavidni i da će, ističe, pokušati smanjiti značaj tog događaja.

Klasić: Ništa sporno u Anušićevom uzviku ZDS, to je u kontekstu ratne '93.

Darko Klasić iz HSLS-a rekao je uoči koalicijskog sastanka da nam je očito u društvu sve super kada se bavimo ustašama i partizanima.

"Našoj djeci, pa tako i polovici onih mladih koji su bili na Thompsonovom koncertu, nisu bitni ni ustaše ni partizani i da generaliziranje nema nikakvog smisla, pa tako ni svrstavanje pola milijuna ljudi da su sljedbenici Ante Pavelića i ustaškog režima", tvrdi Klasić.

Podsjeća da je HSLS među prvima osudio sve totalitarne režime. "Bojna Čavoglave", kaže, nastala je u nekom drugom vremenu i kontekstu, nažalost pozdrav "za dom spremni" je tu ukomponiran kao neki revolt na ono što se tada dešavalo u Hrvatskoj i sada se na tome rade velike polemike i podjele u društvu. Misli da je bespredmetno sudjelovati u takvim raspravama i ove tenzije u Saboru su izrazito ružne i za svaku osudu.

Ne vidi ništa sporno u činjenici da je na koncertu i ministar obrane viknuo "za dom spremni" jer je to, kaže, u kontekstu ratne 1993. i on ga razumije jer je i sam bio hrvatski branitelj.

"Čovjek ima emocije i daleko je to od nekog poglavnika i ustaškog režima. Jasno je da je Hrvatska nastala na antifašizmu", istaknuo je Klasić.

Koalicijski partneri kazali su da ne znaju hoće li ih premijer danas izvjestiti o mogućem nasljedniku ministra regionalnog razvoja i EU fondova i hoće li rekonstrukcija Vlade biti šira.