VIDEO Avion je trebao poletjeti, a onda je pilot izišao iz kabine i obratio se putnicima: 19 njih odmah je napustilo zrakoplov

Avion je trebao poletjeti u srijedu u 21:45, ali je poletio sa španjolskog aerodroma tek oko 23:30.

Video objavljen 6. srpnja prikazuje pilota easyJeta kako moli da se 20 ljudi dobrovoljno javi kako bi napustilo avion: "Hvala što ste danas došli. Budući da vas ima puno, avion je prilično težak. Težina letjelice u kombinaciji s kratkom pistom i trenutačno nepovoljnim uvjetima znači da je avion pretežak za polijetanje. Sigurnost je naš prioritet. S trenutačnim uvjetima vjetra nema šanse da avion podignemo u zrak", rekao je pilot.

Čuje se kako pilot nudi 500 eura svakom dobrovoljcu koji napusti zrakoplov.

