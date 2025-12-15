FOTO Australija zavijena u crno: Ovo su žrtve pokolja u Sydneyju - djevojčica (10) i čovjek koji je preživio holokaust

Potvrđena je smrt najmanje 15 civila u terorističkom napadu koji se dogodio u nedjelju na plaži Bondi kada su mnogi prisustvovali proslavi prvog dana židovskog blagdana Hanuke, a među žrtvama su dva rabina i čovjek koji je preživio holokaust te desetogodišnja djevojčica.
Matilda (10)
Vlasti su potvrdile smrt desetogodišnje djevojčice, koju je obitelj identificirala kao Matildu. Irina Goodhew, koja je organizirala prikupljanje sredstava za djevojčičinu majku i navela da je bila njezina bivša učiteljica, napisala je: "Poznavala sam je kao bistru, radosnu i živahnu djevojčicu koja je donosila svjetlost svima oko sebe."
Njezina škola, ruska škola Harmony iz Sydneyja, također je potvrdila da je bila njihova učenica, a njezina teta izjavila je za ABC kako se Matildina sestra, koja je bila s njom u trenutku pucnjave, teško nosi s gubitkom. "Bile su kao blizanke – nikada se nisu razdvajale", rekla je.
Eli Schlanger
Poznat kao "rabin iz Bondija", 41-godišnji Eli Schlanger bio je jedan od glavnih organizatora nedjeljnog događaja i voditelj lokalne misije Chabad, međunarodne hasidske židovske organizacije. Njegovu smrt potvrdio je njegov rođak, rabin Zalman Lewis.
"Moj dragi rođak, rabin Eli Schlanger, ubijen je u terorističkom napadu u Sydneyju. Iza sebe ostavlja suprugu i malu djecu, kao i mog ujaka i tetu i braću i sestre… Bio je zaista nevjerojatan čovjek", napisao je Lewis.
Dan Elkayam
Smrt francuskog državljanina Dana Elkayama potvrdio je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, piše BBC: "Žalujemo s njegovom obitelji i voljenima, sa židovskom zajednicom i australskim narodom."
Prema njegovu profilu na LinkedInu, Elkayam je radio kao IT analitičar za NBCUniversal i preselio se u Australiju prošle godine. Bio je i strastveni nogometaš te "integralni član" prvoligaške momčadi, kako je na svojoj stranici na Facebooku naveo nogometni klub Rockdale Ilindin iz zapadnog Sydneya.
Alexander Kleytman
Alexander Kleytman, koji je u Australiju došao iz Ukrajine, preživio je holokaust, a njegova supruga Larisa Kleytman ispričala je kako je poginuo štiteći je.
"Stajali smo i odjednom smo čuli 'bum bum' i svi su pali. U tom trenutku bio je iza mene i u jednom trenutku je odlučio prići mi. Gurnuo je svoje tijelo naprijed jer je želio ostati blizu mene", rekla je za The Australian.
Osim supruge, iza sebe ostavlja dvoje djece i 11 unučadi, a par je svoju životnu priču podijelio s organizacijom Jewish Care 2023. godine: "Kao djeca, i Larisa i Alexander suočili su se s neizrecivim terorom holokausta. Alexova sjećanja posebno su potresna, prisjeća se strašnih uvjeta u Sibiru, gdje se on, zajedno sa svojom majkom i mlađim bratom, borio za preživljavanje."
Peter Meagher
Bivši policajac Peter Meagher radio je na događaju povodom Hanuke kao slobodni fotograf kada je ubijen, potvrdio je njegov ragbi-klub. "Za njega to je bio jednostavno katastrofalan slučaj da se našao na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme", napisao je Mark Harrison, generalni menadžer ragbi-kluba Randwick.
"'Marzo', kako je bio univerzalno poznat, bio je vrlo voljena figura i apsolutna legenda u našem klubu, s desetljećima dobrovoljnog angažmana, bio je jedna od figura srca i duše Randwick Ragbija." Klub je naveo da je proveo gotovo četiri desetljeća u policiji Novog Južnog Walesa, gdje su ga "kolege iznimno poštovale". "Tragična ironija je da je toliko dugo proveo na dužnosti kao policajac, a ubijen je u mirovini dok je fotografirao, to je zaista teško shvatiti", poručili su iz kluba.
Reuven Morrison
Reuven Morrison emigrirao je u Australiju iz bivšeg Sovjetskog Saveza 1970-ih kao tinejdžer, a potvrđujući njegovu smrt, Chabad je naveo da je dugo živio u Melbourneu, a svoj je židovski identitet otkrio u Sydneyju i bio uspješan poslovni čovjek.
Yaakov Levitan
Smrt rabina Yaakova Levitana potvrdio je Chabad, opisujući ga kao "popularnog koordinatora" svojih aktivnosti u Sydneyju. Također je bio tajnik Sydney Beth Dina – rabinskog suda – i radio je u centru BINA, koji se opisuje kao centar za židovsko učenje.