Provjereno večeras donosi nevjerojatnu priču: prvo je dobio obavijest da je njegovim vozilom na drugom kraju zemlje počinjen prometni prekršaj. Kada je dobio uvid u fotografiju prekršaja - odahnuo je. To nije bio niti on, niti njegovo vozilo, pa je napisao žalbu, no njegov slučaj ipak završava na sudu. Tamo ne samo da ga pravomoćno osuđuju, već mu sutkinja osobno govori - ja sam vas prepoznala!

Priča počinje prije tri godine kada je Siniša Radojičić, prethodno nikad prekršajno kažnjavan, dobio obavijest o počinjenom prometnom prekršaju, s navedenom registarskom oznakom vozila koje vozi njegova supruga, inače profesorica u srednjoj školi. Traže ga podatke o vozaču koji je prekršaj počinio.

"Otvorio sam, pogledao sam, vidim Kaštel Lukšić, vidim datum, vidim radni dan, vidim nelogičnosti. Ali ajde pitam suprugu jesi bila ti tamo nekim slučajem, iako mi je nevjerojatno. Govori, naravno, ne, radni je dan, bila sam u školi radila", priča Siniša Radojičić.

Obraća se potom policiji i traži dodatnu provjeru, no nakon nekog vremena stiže mu obavezni prekršajni nalog, kada i dobiva uvid u podatke o prekršaju.

"Pogledam fotografiju, prvo mislim, ovdje je neka zabuna ili šta je već. Tablice neprepoznatljive, može se kombinirati puno tih brojeva, puno svega. Ali vidim Citroen Berlingo, ja sam vlasnik Citroena C3, ovdje Citroen dostavni Berlingo. Tko je to povezao, kako je to povezano?", pita se.

Putem odvjetnice piše žalbu na prekršajni nalog navodeći sve činjenice, kako to nije njegovo vozilo i kako nikako ne može znati tko je bio za volanom slikanog dostavnog vozila. No, usprkos poslanoj žalbi, Sinišina borba s vjetrenjačama ide dalje – cijela stvar završava na sudu gdje, bez uključivanja vještaka, sutkinja utvrđuje da je upravo on iza volana. Proglašavaju ga krivim i dobiva novčanu kaznu jer nije dostavio podatke o vozaču.

Ekipa Provjerenog upitala je nadležni sud, a na pitanje kako je do ovakve greške moglo doći odgovorila je i policija. Cijelu priču pogledajte večeras u Provjerenom u 23:30 na Novoj TV.

