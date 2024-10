Meteorolog Darijo Brzoja objasnio što je to hladna kaplja koja je poharala Španjolsku

Na području Španjolske je u vrlo kratkom roku pala velika količina kiše, broj poginulih raste, a za mnogima se još traga.

Uzrok ove pojave je hladnja kaplja o kojoj više zna meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Brzoja pojašnjava da je riječ o jednom od brojih meteoroloških termina koji se u zadnje vrijeme proširio kroz medije, a radi se o uobičajenoj pojavi, odnosno visinskoj cikloni koja u sebi sadrži veliku količinu hladnog zraka te atmosferu čini nestabilnom.

No to ne znači nužno da stvara toliko snažna nevremena kao što je to slučaj u Španjolskoj. "Ovdje nije samo riječ o hladnoj kaplji nego o spletu okolnosti jer je uz taj hladan zrak po visini stiglo i dosta vlage s vrlo toplog Sredozemlja koje je pretoplo za ovo doba godine. Prema Iberijskom poluotoku se taj zrak nabija na orografiju, na Iberijsko gorje, što je pospješilo kondenzaciju i povećalo količinu kiše, ali je riječ je i o velikoj količini konvektivne raspoložive potencijalne energije koja je kao gorivo koje služi za razvoj kumulonimbusnih oblaka, odnosno olujnih oblaka koji onda mogu imati ovako veliku količinu kiše", rekao je.

Prije mjesec dana su nastale katastrofalne posljedice u Europi zbog velike količine kiše, a susjedna Bosna i Hercegovina i dalje sanira štetu. "Zaredalo se nekoliko ovakvih velikih kiša s katastrofalnim posljedicama. Međutim, nije riječ o istim sustavima. Postoje neke sličnosti, poput vrlo toplog mora koje je kumovalo u oba slučaja, odnosno velika količina vlage i to gorje, orografija i nabijanje vlažnog nestabilnog zraka nad planinske lance", pojasnio je.

Brzoja naglašava da u budućnosti očekujemo topliju atmosferu koja može upiti više vlage, što znači da će biti puno oborina u kratko vrijeme.

Državni hidrometeorološki zavod upozorenja na vremenske pojave drži kao jedan od ključnih fokusa, čuvanje ljudskih života i imovine im je prioritet. "Svi sustavi koji su u službi upozorenja rade sve bolje, sve su precizniji i stalno se nadograđuju", rekao je.

